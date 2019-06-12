В Киеве прошел арт-фестиваль "Мини Мисс и Мистер Украины 2019"

9 июня во столичном ресторане "QUEEN" состоялся XXI Национальный арт-фестиваль "Мини Мисс и Мистер Украина 2019".
Евдокия Загорулько - Мини Мисс Украины 2019, Гран-при
Фото: пресс-служба фестиваля
Ежегодно на фестиваль слетаются юные таланты со всей Украины, чтобы побороться за титулы "Мини Мисс Украины" и "Мини Мистер Украины". В этом году участниками арт-фестиваля стали 22 девочки и один мальчик. Кстати, именно ему и достался титул "Мини Мистер Украины-2019", это и не удивительно, ведь конкурентов у него просто не было!
Даниэль Ильков
Фото: пресс-служба фестиваля
Маленький Даниэль Ильков из г. Волочиск покорил сердца зрителей своей харизмой и умением держаться на сцене! Главной короны и титула "Мини Мисс Украины 2019 Гран-при" удостоилась Загорулько Евдокия из г. Кременчук, кроме главного титула Евдокия также получила титул "Мини Мисс Украины 2019 Зрительских симпатий".
В этом году фестиваль искусств стал удивительно ярким, ведь его темой были выбраны сказочные единорожки. Розовые и фиолетовые, серебристые и золотистые сверкали на сцене фестиваля юные таланты в фантастических авторских нарядах в стилистике "Unicorn".
Иванна Клецова
Фото: пресс-служба фестиваля
Предшествовали гала-шоу вечеринка дружбы в украинском ресторане "Царское село" и шоу талантов в парке развлечений "Планета". Там жюри и выбрали лучшие шоу-номера и три социальные проекта, которые были продемонстрированы на финальном шоу.
Специальными гостями праздника стали яркие представительницы поколения Z - группа "High Up 5", которые представили свою дуэтную с DZIDZIO песню "Мучениці".
Группа High up 5
Фото: пресс-служба фестиваля
Традиционно состоялась акция "От сердца к сердцу", в рамках которой все участники передали специальные подарки девочкам в пугачёвский интернат для девочек-инвалидов!
Adam William
Фото: пресс-служба фестиваля
Оценивали выступления участников: Президент и основатель фестиваля Наталья Ковалева, украинская гимнастка Надежда Васина, певица Алина Башкина, хореограф Адам Уильям и обладательница титула "Королева Украины-2019" Виктория Миронова.
Надежда Васина
Фото: пресс-служба фестиваля
Наталия Ковалева
Фото: пресс-служба фестиваля
Алина Башкина
Фото: пресс-служба фестиваля
Виктория Миронова
Фото: пресс-служба фестиваля
Победителями в своих возрастных категориях, по результатам оценок жюри, стали:
"Маленькая Мини Мисс Украины 2019" - Кицелюк Владислава (7 лет, г. Ивано-Франковск)
Владислава Кицелюк
Фото: пресс-служба фестиваля
"Мини Мисс Украины 2019" - Тарасюк София (9 лет, г. Косов)
София Тарасюк
Фото: пресс-служба фестиваля
"Юная Мисс Украины 2019" - Павленко Елизавета (12 лет, г. Винница)
Елизавета Павленко
Фото: пресс-служба фестиваля
Все участники получили приглашение на международные детские фестивали, ювелирные украшения от "Kimberli", lifestyle- аксессуары от бренда "Olena Redko", леденец ручной работы от "Ledenets", итальянскую косметику от "BES", сертификаты от парка развлечений "Планета", загородного клуба "Queen Country Club", "Guramma Italiana" и мягкие игрушки от "Королевы Украины 2019" Виктории Мироновой.
Фото: пресс-служба фестиваля
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