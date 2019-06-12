В Киеве прошел арт-фестиваль "Мини Мисс и Мистер Украины 2019"

9 июня во столичном ресторане "QUEEN" состоялся XXI Национальный арт-фестиваль "Мини Мисс и Мистер Украина 2019".

Евдокия Загорулько - Мини Мисс Украины 2019, Гран-при Фото: пресс-служба фестиваля

Ежегодно на фестиваль слетаются юные таланты со всей Украины, чтобы побороться за титулы "Мини Мисс Украины" и "Мини Мистер Украины". В этом году участниками арт-фестиваля стали 22 девочки и один мальчик. Кстати, именно ему и достался титул "Мини Мистер Украины-2019", это и не удивительно, ведь конкурентов у него просто не было!

Даниэль Ильков Фото: пресс-служба фестиваля

Маленький Даниэль Ильков из г. Волочиск покорил сердца зрителей своей харизмой и умением держаться на сцене! Главной короны и титула "Мини Мисс Украины 2019 Гран-при" удостоилась Загорулько Евдокия из г. Кременчук, кроме главного титула Евдокия также получила титул "Мини Мисс Украины 2019 Зрительских симпатий".

В этом году фестиваль искусств стал удивительно ярким, ведь его темой были выбраны сказочные единорожки. Розовые и фиолетовые, серебристые и золотистые сверкали на сцене фестиваля юные таланты в фантастических авторских нарядах в стилистике "Unicorn".

Иванна Клецова Фото: пресс-служба фестиваля

Предшествовали гала-шоу вечеринка дружбы в украинском ресторане "Царское село" и шоу талантов в парке развлечений "Планета". Там жюри и выбрали лучшие шоу-номера и три социальные проекта, которые были продемонстрированы на финальном шоу.

Специальными гостями праздника стали яркие представительницы поколения Z - группа "High Up 5", которые представили свою дуэтную с DZIDZIO песню "Мучениці".

Группа High up 5 Фото: пресс-служба фестиваля

Традиционно состоялась акция "От сердца к сердцу", в рамках которой все участники передали специальные подарки девочкам в пугачёвский интернат для девочек-инвалидов!

Adam William Фото: пресс-служба фестиваля

Оценивали выступления участников: Президент и основатель фестиваля Наталья Ковалева, украинская гимнастка Надежда Васина, певица Алина Башкина, хореограф Адам Уильям и обладательница титула "Королева Украины-2019" Виктория Миронова.

Надежда Васина Фото: пресс-служба фестиваля

Наталия Ковалева Фото: пресс-служба фестиваля

Алина Башкина Фото: пресс-служба фестиваля

Виктория Миронова Фото: пресс-служба фестиваля

Победителями в своих возрастных категориях, по результатам оценок жюри, стали:

"Маленькая Мини Мисс Украины 2019" - Кицелюк Владислава (7 лет, г. Ивано-Франковск)

Владислава Кицелюк Фото: пресс-служба фестиваля

"Мини Мисс Украины 2019" - Тарасюк София (9 лет, г. Косов)

София Тарасюк Фото: пресс-служба фестиваля

"Юная Мисс Украины 2019" - Павленко Елизавета (12 лет, г. Винница)

Елизавета Павленко Фото: пресс-служба фестиваля

Все участники получили приглашение на международные детские фестивали, ювелирные украшения от "Kimberli", lifestyle- аксессуары от бренда "Olena Redko", леденец ручной работы от "Ledenets", итальянскую косметику от "BES", сертификаты от парка развлечений "Планета", загородного клуба "Queen Country Club", "Guramma Italiana" и мягкие игрушки от "Королевы Украины 2019" Виктории Мироновой.

Фото: пресс-служба фестиваля

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