В Киеве пройдет детский арт-фест "Мини Мисс и Мистер Украины 2019"

9 июня в ресторане Queen состоится грандиозное событие – XXI Национальный арт-фестиваль "Мини Мисс и Мистер Украины 2019":Unicorn party!

Главной темой арт-фестиваля "Мини Мисс и Мистер Украины - 2019" стали единороги, которые живут в мультфильмах, детских сказках, а еще, в нашей безграничной фантазии! Тематика единорогов сейчас крайне популярна среди детей, а поэтому найдет свое отражение и в авторских костюмах "Unicorn", которые участники фестиваля продемонстрируют на гала-шоу.

В этом году одной из главных фишек арт-фестиваля станет социальный проект "Дневник добрых дел", который будет вдохновлять детей Украины не быть равнодушными к окружающему их миру. Участники со всей страны представят свои творческие работы и докажут, что у добра много возможностей: заботиться о природе, о братьях наших меньших, помогать близким, творить добро своими руками! Лучшие социальные ролики детей будут отобраны экспертной комиссией на вечеринке дружбы в парке развлечений "Планета" , а вот ближе познакомиться друг с другом маленькие участники арт-фестиваля смогут на национальной вечеринке в ресторане "Царское село", которая пройдет 8 июня.

Одним из важных этапов Фестиваля является шоу талантов, где юные дарования продемонстрируют свои творческие способности.

В состав национального жюри арт-фестиваля входят звезды мира моды, красоты и шоу-бизнеса - известные актеры, певцы, продюсеры, звезды телевидения, хореографы.

Детский арт-фестиваль дает каждому участнику уникальный опыт и уверенность в своих силах. Победители Национального фестиваля примут участие в ежегодном мировом Фестивале "Little Miss & Mister United World", который состоится на о.Тенерифе (Испания).

По традиции в рамках арт-фестиваля "Мини Мисс и Мистер Украины", состоится благотворительная акция "От сердца к сердцу", во время которой участники передадут подарки Пугачевскому интернату для девочек-инвалидов.

В программе арт-фестиваля - звездные гости, автограф-сессии и угощение от ресторана Queen.

Начало в 15:00

Смотрите как проходил арт-фестиваль "Мини Мисс Украина - 2018"

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