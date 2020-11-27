В Черногрии состоялись Дни молодых украинских талантов

С 2 по 23 ноября состоялись Дни молодых украинских талантов в Черногории в культурно-информационном центре "Budo Tomović" в столице Подгорице и Культурном центре "Nikola Đurković" в Которе. В рамках мероприятия была представлена ​​выставка юных украинских художников МАЛЮЙ.UA и концерт молодых украинских артистов.

Дни молодых украинских талантов в Черногории. Пресс-служба

В начале мероприятия состоялась пресс-конференция, где выступили организаторы и участники этой замечательной акции культурной дипломатии.

Дни молодых украинских талантов в Черногории. Пресс-служба

Черногорцы увидели 55 лучших работ Всеукраинского художественного фестиваля МАЛЮЙ.UA, который проводился в течение двух месяцев и собрал творения юных украинских художников со всей Украины в возрасте от 5 до 21 года, среди которых есть работы детей-сирот, переселенцев и детей с мест у линии разграничения. Юные таланты показали необычайно интересное видение и замечательное мастерство - в выполнении работ использовались различные техники и материалы: масло, акварель, гуашь, уголь, пастель, карандаши, тушь, линеры, рапидографы, смешанные техники, планшет. Победителей выбирало уважаемое жюри, которое состояло из черногорских художников и деятелей культурной сферы, главой жюри выступила директор Национального музея Черногории Анастасия Миранович.

Дни молодых украинских талантов в Черногории. Пресс-служба

На торжественном открытии выступили организаторы мероприятия президент Ассоциации развития международных отношений АДРУМ Татьяна Колесниченко, временный поверенный в делах Украины в Черногории Наталья Фиялка, директор КИЦ "Budo Tomović" Снежана Буржан, члены жюри Всеукраинского художественного фестиваля МАЛЮЙ.UA - выдающийся культурный деятель Ваня Вукович и известные черногорские художники Мирко Драгович, Лилияна Колунджич, Хайдана Костич и Матан Вуксевич.

Дни молодых украинских талантов в Черногории. Пресс-служба

В рамках Дней молодых украинских талантов в Черногории состоялся концерт юных украинских артистов, в котором приняли участие Любовь Гриценко, Даниэла Дмитриева, София Сальвариду и София Егорова. Также в концерте выступили талантливые черногорские маленькие певцы: Комнен Вукович, Яна Секлоца, Анжела Стиепович, Дора Грбович и Ивона Брнович.

Дни молодых украинских талантов в Черногории. Пресс-служба

После Подгорице выставка юных украинских художников экспонировалась в культурной столице Черногории городе Которе, где она была показана в рамках ярких мероприятий, посвященных Дню города.

Дни молодых украинских талантов в Черногории. Пресс-служба

Победители Всеукраинского художественного фестиваля МАЛЮЙ.UA, работы которых были представлены в Черногории: Детелина Ильницкая, Татьяна Огурцова, Алина Кожухаренко, Пономарев Андрей, Миронова Дарья, Эмилия Козяр, Варвара Рычкова, Козаченко Полина, Юлия Федорченко, Анастасия Петрова, Евгения Федорчук, Даниил Свистун, Ася Давыденко, Алина Доценко, Виктория Войчишена, Александра Мошина, Анастасия Лотиш, София Щербакова, Дарья Орловская, Алина Каращук, София Пастух, Андрей Бобров, Валерия Ляшенко, Павел Еремин, Валерия Павлюченкова, Наталья Торгачова, Дарина Кожушко, Ярослава Никифорова Юлия Падалка, Артур Шевцов, Соня Лелюх, Вероника Лазарева, Николай Гончаров, Богдана Карпенюк, Влада Сергиенко, Екатерина Лукша, София Стык, Диана Волчкова, Ольга Сниховский, Анна Лысенко, Иванна Котулич, Даниил Малиновский, Борис Медведев, Елена Ющенко, Анастасия Кресинська, Алена Виниченко, Анастасия Слипченко, Татьяна Дементиенко, Леся Ковальчишина, Виктория Пилипчук, Александр Чалый, Виталий Лунин, Сандирева Диана, Карина Тренбач, Мария Яриз.

Проект организован Ассоциацией по развитию международных отношений ADRUM, STUDIORAR, KIC "Budo Tomović" и Культурным центром "Nikola Đurković" при поддержке Посольства Украины в Черногории. Партнером Всеукраинского художественного фестиваля МАЛЮЙ.UA выступил Национальный музей Тараса Шевченко. Организаторы, партнеры, художники и талантливые дети создали настоящий праздник искусства и дружбы между Украиной и Черногорией, который запомнится надолго!