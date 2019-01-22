Уверены, родит еще: 46-летняя украинка стала мамой 18 ребенка

46-летняя Любовь Ковалевич, жительница села Познань на Ровенщине родила 18-го ребенка.

Девочка весом порядка 3,5 кг появился на свет здоровой, роды прошли без осложнений, пишет Zakarpatpost со ссылкой на местную газету.

Фото: zakarpatpost.net

Как пишет источник, женщина не может нарадоваться новорожденной Тамилой — имя мать выбрала еще во время беременности. В ближайшем райцентре Любовь Ковалевич рожает почти каждый год, провожавшие ее акушеры уверены, что многодетная мать непременно родит еще.

Несмотря на то, что мать родила 18 ребенка, детей в семействе сегодня 17. Один мальчик умер. Старшему ребенку на данный момент 26 лет. Родители Любови тоже многодетные: они родили по 9 и 15 детей.

Отмечается, что большая семья выживает на заработки отца, а теперь и трех зятьев. Еще есть государственная помощь на детей, выручает и домашнее хозяйство. Чтобы прокормить всех в семье, в год колют четырех кабанов, в день варят до 10 литров борща, а когда захотят пельменей на ужин, то приходится их слепить не менее полутысячи.

"40 внуков, а правнуков — 38. Я считала и забыла уже", — посмеялась бабушка младенца Ирина Ковалевич.

При этом Любовь Ковалевич не рекордсменка своего региона. Младшая на два года Светлана из соседнего села Глинное в этом месяце должна родить уже 19 ребенка. Обе женщины отмечают, что готовы не останавливаться и планируют рожать дальше, именно для этого старших детей воспитали так, чтобы они помогали ставить на ноги младших.

Как писал ранее OBOZREVATEL, российская звезда сериалов Мария Порошина в 45 лет родила пятого ребенка. На личной странице в Instagram знаменитость поделилась фотографией из роддома.

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