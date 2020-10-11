Уроки музыки улучшают память и внимание у детей – ученые

Занятия музыкой улучшают внимание и память у детей, при этом оказанный эффект сохраняется в течение всей жизни.

К таким выводам пришли ученые из Папского католического университета Чили, которые провели анализ мозга детей, занимавшихся музыкой. Результаты исследования опубликовал журнал Frontiers in Neuroscience.

Так, у детей, занимающихся музыкой, специалисты обнаружили повышенную активность в областях мозга, связанных со слухом и вниманием, что в целом позитивно влияет на когнитивные способности.

В эксперименте по оценке внимания и рабочей памяти участвовали 40 детей в возрасте 10-13 лет. Из них 20 играли на музыкальных инструментах в течение минимум двух лет не менее двух часов в неделю.

В течение 4-х секунд детям показывали абстрактный рисунок или давали послушать короткую мелодию, а спустя две секунды предлагали вспомнить увиденное или услышанное.

Время реакции в обеих группах оказалось приблизительно одинаковым, но дети, занимавшиеся музыкой, воспроизводили воспоминания в разы точнее. К тому же их мозг эффективнее и легче обрабатывал сразу несколько сигналов.

Более того, у музыкальных детей на фоне общей повышенной когнитивной активности ученые отметили формирование между передней и центральной частями мозга особой "фонологической петли" – системы рабочей памяти, которая обрабатывает звуки и координирует их с физическими движениями.

Такая "петля" фиксируется, когда мозг сталкивается с принятием решений, достижением целей или сложными когнитивными задачами. Имеется в виду сеть, которая объединяет сразу несколько областей.

Благодаря всему этому музыкальные дети получают большую психологическую устойчивость и эффективнее реализуют творческий потенциал, считают ученые.

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