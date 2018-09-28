"У меня нет предрассудков": продюсер Лободы рассказала об искусственном оплодотворении

Продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина рассказала о своем отношении к браку и искусственному оплодотворению.

Женщина отметила, что хочет второго ребенка и рассматривает разные варианты. Поскольку, пока она не представляет рядом какого-то человека, который смог бы терпеть ее график, настроения, социопатию и внутренний нигилизм, то, что у нее нет брака ее полностью устраивает. Об этом она рассказала в интервью SNC.

Нателла Крапивина с дочерью

"У меня есть София (дочь. – Ред.), моя радость и любовь, и я очень хотела бы второго ребенка. Сейчас я думаю о нем постоянно, рассматриваю разные варианты, в том числе современные методы. Но я мусульманка, мне сложно решиться на искусственное оплодотворение, например", - отметила Нателла.

По ее словам, надеяться на чудо, человека, с которым можно "в омут с головой" — со временем становиться все сложнее. "Я надеюсь, что смогу найти классного мужчину, который захочет ребенка, и даже если мы в итоге не окажемся созданными друг для друга, мы просто сделаем это вместе. У меня на этот счет нет предрассудков, я готова говорить откровенно", - поделилась Крапивина.

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