У Кардашьян и Уэста родится четвертый ребенок: как начинались отношения звезд

Знаменитая американская модель и телезвезда Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст в четвертый раз станут родителями.

Об этом звезда рассказала на телешоу Watch What Happens Live, куда пришла вместе со своими сестрами. Также она поделилась, что малыша вынашивает суррогатная мать и это будет мальчик (чтобы просмотреть видео, доскрольте новость до конца).

OBOZREVATEL решил вспомнить, как начинались отношения звездной пары.

Ким и Канье познакомились на вечеринке у друзей в 2004 году и сразу же подружились. Но ни о какой любви не могла идти и речи, ведь они оба состояли в отношениях. Модель была замужем за музыкальным продюсером Дэймоном Томасом, а рэпер встречался с дизайнером Алексис Пфайфер.

Ким Кардашьян И Дэймон Томас Фото: Getty

Канье Уэст и Алексис Пфайфер Фото: Getty

Следующая встреча Уэста и Кардашьян произошла в 2007 году на вечеринке в Беверли-Хиллз. И снова никакого продолжения — сердце Канье было занято Алексис, а Ким уже встречалась с футболистом Регги Башем. Только в 2012 году пара стала вместе появляться на публике, и тогда стало понятно, что их отношения — не просто мимолетная интрижка.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty

В декабре 2012 года Канье на концерте в Нью-Йорке сообщил зрителям, что они станут родителями. В июне 2013 года на свет появилась их дочка Норт Уэст, сокращенно Нори.

Ким Кардашьян и Канье Уэст Фото: Getty

Ким Кардашьян и ее дочь Норт Фото: instagram/kimkardashian

24 мая 2014 года состоялась свадьба Ким и Канье в замке Форт Ди Бельведер во Флоренции. На ней присутствовало около 200 гостей, а предсвадебная вечеринка состоялась в Париже. Отметим, что приблизительная стоимость торжества составила — 3 миллиона долларов.

Ким Кардашьян и Канье Уэст

В 2015 году супруги во второй раз стали родителями. У пары родился сын Сейнт. Во многих интервью Ким Кардашьян признавалась, что мечтает о большой семье, поэтому пара вскоре решилась и на третьего ребенка.

Сын Ким Кардашьян - Сейнт Фото: instagram/kimkardashian

15 января 2018 года на свет появилась третий ребенок Ким и Канье — дочь Чикаго, которую выносила суррогатная мать. Отметим, что прибегнуть к услугам суррогатного материнства пара была вынуждена из-за осложненных предыдущих родов Ким.

Ким Кардашьян и ее дочь Чикаго Фото: instagram/kimkardashian

Ким Кардашьян с детьми Фото: instagram/kimkardashian

Как сообщал OBOZREVATEL, американская актриса и модель Ким Кардашьян разозлила сеть голым снимком с дочерью. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

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