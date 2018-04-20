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Дмитрий Карпачев
Дмитрий Карпачев
Украинский психолог и телеведущий телеканала СТБВсе статьи автора

Три причины агрессии к детям

1.5т

Хотите я расскажу вам, какие я вывел основные 3 причины, почему люди испытывают неконтролируемую агрессию и срываются на детей?

1. Физическая усталость. Наши эмоции – это реакции физического организма. Но ребёнок не виноват в том, что вы не в состоянии организовать свою жизнь так, чтобы не выматываться физически.

2. Эмоциональная истощённость. Ребёнок не виноват и в том, что вы не в состоянии организовать свою жизнь так, чтобы не изматывать себя и не превращаться в выжатый лимон.

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3. Подавленные ранее эмоции. Если вдруг вы работаете на идиота, рядом с которым чувствуете себя униженной и оскорблённой, а ответить ничем не можете, то достаётся тому, кто не сможет вам дать отпор, вашему ребёнку.

Кроме этого, вы можете быть просто неудовлетворены своей жизнью ещё и потому, что живёте не по собственному сценарию и не получаете удовольствия от того, что делаете.

Поделитесь, как часто в вас накапливается злость, которую нужно кому-то вылить?

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Автор
Дмитрий КарпачевДмитрий Карпачев
Тема
Родители и дети
Объект
дети
Источник
Источник:Facebook Дмитрия Карпачева
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