Хотите я расскажу вам, какие я вывел основные 3 причины, почему люди испытывают неконтролируемую агрессию и срываются на детей?

1. Физическая усталость. Наши эмоции – это реакции физического организма. Но ребёнок не виноват в том, что вы не в состоянии организовать свою жизнь так, чтобы не выматываться физически.

2. Эмоциональная истощённость. Ребёнок не виноват и в том, что вы не в состоянии организовать свою жизнь так, чтобы не изматывать себя и не превращаться в выжатый лимон.

3. Подавленные ранее эмоции. Если вдруг вы работаете на идиота, рядом с которым чувствуете себя униженной и оскорблённой, а ответить ничем не можете, то достаётся тому, кто не сможет вам дать отпор, вашему ребёнку.

Кроме этого, вы можете быть просто неудовлетворены своей жизнью ещё и потому, что живёте не по собственному сценарию и не получаете удовольствия от того, что делаете.

Поделитесь, как часто в вас накапливается злость, которую нужно кому-то вылить?