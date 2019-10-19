Топ-пропагандистка Кремля родила ребенка: появились подробности

Топ-пропагандистка Кремля, главный редактор RT Маргарита Симоньян родила девочку.

Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, уточнив, что уже дала имя ребенку – Маро Тиграновна Кеосаян.

В частности, пропагандистка опубликовала фотографию с карточкой, на которой записаны время и дата появления девочки на свет – 19 октября в 0:17. Вес новорожденной – около трех кг, рост – чуть больше 50 сантиметров.

"Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая", — написала она.

У Симоньян уже есть два ребенка. В августе 2013 года она родила от Тиграна Кеосаяна дочь Марьяну, в сентябре 2014 года – сына Баграта.

Симоньян стала мамой в третий раз

Как сообщал OBOZREVATEL, Симоньян замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. Он публично призывал к госперевороту в Украине и установлению там российской власти.

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