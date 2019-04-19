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/Дети

Тодоренко случайно засветила лицо сына: фото

1.4тЧитать материал на украинском

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила первого ребенка, случайно показала лицо малыша. В своих Instagram Stories она опубликовала ролик, на котором можно было разглядеть ее сына.

Спустя несколько минут после публикации, Тодоренко удалила видео, но пользователи сети успели сделать скриншот, который разместили в Telegram-канале "Светские хроники".

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

rbc.ua

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"А мы так ждали нашу фею. Она пришла и Майкл пополз", – подписала Тодоренко удаленное видео.

Отметим, что ранее, ведущая не показывала своего сына. Она только публиковала фото, на которых можно было разглядеть лишь части тела ребенка.

Тодоренко случайно засветила лицо сына: фото

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно муж Регины Тодоренко Влад Топалов вызвал ажиотаж в сети "постельным" снимком с сыном.Новоиспеченный отец пожаловался на то, что сильно поправился после рождения ребенка, но совершенно не стесняется показывать свои "складки на животе".

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