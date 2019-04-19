Тодоренко случайно засветила лицо сына: фото

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая недавно родила первого ребенка, случайно показала лицо малыша. В своих Instagram Stories она опубликовала ролик, на котором можно было разглядеть ее сына.

Спустя несколько минут после публикации, Тодоренко удалила видео, но пользователи сети успели сделать скриншот, который разместили в Telegram-канале "Светские хроники".

Регина Тодоренко rbc.ua

"А мы так ждали нашу фею. Она пришла и Майкл пополз", – подписала Тодоренко удаленное видео.

Отметим, что ранее, ведущая не показывала своего сына. Она только публиковала фото, на которых можно было разглядеть лишь части тела ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно муж Регины Тодоренко Влад Топалов вызвал ажиотаж в сети "постельным" снимком с сыном.Новоиспеченный отец пожаловался на то, что сильно поправился после рождения ребенка, но совершенно не стесняется показывать свои "складки на животе".

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