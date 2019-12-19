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19 декабря • обновлено в 17:56
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Тодоренко показала, как выглядит годовалый сын от Топалова

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Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала фото с первой фотосессии своего годовалого сына.

Она, вместе со своей семьей снялась для российского журнала. Фото Тодоренко разместила в социальной сети Instagram.

Тодоренко показала, как выглядит годовалый сын от Топалова

ok-magazine.ru

Новости
В сеть случайно слили редкое фото принца Уильяма и Кейт Миддлтон с детьми

#папаСын @vladtopalovofficial @okmagazine_ru Многие женщины жалуются, что мужчины не принимают участия в воспитании детей до определённого возраста! Им неинтересен ребёнок, тк непонятно, что с ним делать, раздражает жена, которая вечно "в мыле" и погрязла в домашней рутине. А ведь в грудничковом периоде очень важно родителям находиться вместе, чтоб ребёнок имел возможность видеть любовь двух сердец. Наш Майкл заливается смехом от радости , когда мы с ВМ целуемся и обнимаемся; малыш порой даже аплодирует 🙈 нам. Я думаю, что причина отстранения большинства пап от детей состоит в том , что в этот период "донашивания" необходимо все делать под руководством женщины: "помой пустышку", "обработай белье", "смени подгузники", "закажи гипоаллергенный порошок", а ещё не мешало бы и кормящей маме подкрепиться ☺️🙈. Сложно мужчине-лидеру(главе семейства) понять, что женщина в этот момент не пытается взять бразды правления в свои руки и издеваться над мужем, как над марионеткой, а всего лишь нуждается в помощи, любви и заботе. Исследования доказывают , что в тех семьях, где папа принимал участие в воспитании малыша с самого рождения, связь "папа-сын , папа-дочь" гораздо крепче. Мне кажется, что после родов маме должны давать декретный отпуск по уходу за ребёнком , а папе - отпуск по уходу за мамой. #регинатодоренко Расскажите в вашей семье папа помогает, или папа не мешает 😆?) Фото @duplyakov Стиль @sima_simmi Макияж и прически @yanabuzychkina Украшения: @tousjewelry Костюм Майкла: @kenguru_official

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

Пользователям сети очень понравились фото. Они оставили множество позитивных комментариев.

"Красивое фото", "Самая красивая семья", "Такие милые", "Майкл похож на дедушку", "Какое чудо", "Какой малыш у вас чудесный, копия папа, счастья вам", "Какие вы классные", "Очень красивые", "Ваш сын очень похож на вашего мужа", - пишут в сети.

Тодоренко показала, как выглядит годовалый сын от Топалова
Тодоренко показала, как выглядит годовалый сын от Топалова
Тодоренко показала, как выглядит годовалый сын от Топалова
Тодоренко показала, как выглядит годовалый сын от Топалова
Тодоренко показала, как выглядит годовалый сын от Топалова

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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