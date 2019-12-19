Тодоренко показала, как выглядит годовалый сын от Топалова

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала фото с первой фотосессии своего годовалого сына.
Она, вместе со своей семьей снялась для российского журнала. Фото Тодоренко разместила в социальной сети Instagram.
ok-magazine.ru
#папаСын @vladtopalovofficial @okmagazine_ru Многие женщины жалуются, что мужчины не принимают участия в воспитании детей до определённого возраста! Им неинтересен ребёнок, тк непонятно, что с ним делать, раздражает жена, которая вечно "в мыле" и погрязла в домашней рутине. А ведь в грудничковом периоде очень важно родителям находиться вместе, чтоб ребёнок имел возможность видеть любовь двух сердец. Наш Майкл заливается смехом от радости , когда мы с ВМ целуемся и обнимаемся; малыш порой даже аплодирует 🙈 нам. Я думаю, что причина отстранения большинства пап от детей состоит в том , что в этот период "донашивания" необходимо все делать под руководством женщины: "помой пустышку", "обработай белье", "смени подгузники", "закажи гипоаллергенный порошок", а ещё не мешало бы и кормящей маме подкрепиться ☺️🙈. Сложно мужчине-лидеру(главе семейства) понять, что женщина в этот момент не пытается взять бразды правления в свои руки и издеваться над мужем, как над марионеткой, а всего лишь нуждается в помощи, любви и заботе. Исследования доказывают , что в тех семьях, где папа принимал участие в воспитании малыша с самого рождения, связь "папа-сын , папа-дочь" гораздо крепче. Мне кажется, что после родов маме должны давать декретный отпуск по уходу за ребёнком , а папе - отпуск по уходу за мамой. #регинатодоренко Расскажите в вашей семье папа помогает, или папа не мешает 😆?) Фото @duplyakov Стиль @sima_simmi Макияж и прически @yanabuzychkina Украшения: @tousjewelry Костюм Майкла: @kenguru_official
Пользователям сети очень понравились фото. Они оставили множество позитивных комментариев.
"Красивое фото", "Самая красивая семья", "Такие милые", "Майкл похож на дедушку", "Какое чудо", "Какой малыш у вас чудесный, копия папа, счастья вам", "Какие вы классные", "Очень красивые", "Ваш сын очень похож на вашего мужа", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.
На новоиспеченных родителей после появления малыша обрушилась волна критики за то, что они держали в секрете подробности.
Топалов резко попросил не "травить его жену" и оставить их в покое.
Вскоре он все же прервал молчание и рассказал о том, как чувствует себя в роли отца.
Вслед за ним о родах интригующе заговорила и новоиспеченная мама Регина.
Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.
Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что его подкосил рабочий график.
В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.
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