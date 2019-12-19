Тодоренко показала, как выглядит годовалый сын от Топалова

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, показала фото с первой фотосессии своего годовалого сына.

Она, вместе со своей семьей снялась для российского журнала. Фото Тодоренко разместила в социальной сети Instagram.

ok-magazine.ru

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Пользователям сети очень понравились фото. Они оставили множество позитивных комментариев.

"Красивое фото", "Самая красивая семья", "Такие милые", "Майкл похож на дедушку", "Какое чудо", "Какой малыш у вас чудесный, копия папа, счастья вам", "Какие вы классные", "Очень красивые", "Ваш сын очень похож на вашего мужа", - пишут в сети.

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