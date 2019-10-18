Тимати стал папой: роды Решетовой засняли на камеру. Уникальные кадры

Мама российского рэпера Тимати Симона Черноморская показала, как проходило рождение его сына.
Соответствующие кадры с родами Анастасии Решетовой она опубликовала на своей странице в Instagram, чтобы поклонники увидели, как появился на свет Ратмир.
Тимати и Анастасия Решетова - роды
"Открывая любой запрос по акушерству, сразу выскакивает фамилия Курцер. Это, как Бокерия в кардиохирургии, или Рошаль в детской травматологии. Имена у всех на слуху, но ты не представляешь истинный масштаб человеческой личности. Когда в палату вошёл Марк Аркадьевич, я заметила, как врачи вытянулись в струнку и, это был не страх, а глубочайшее уважение к Учителю! Что касается меня, то после нескольких шутливых фраз, я сразу перестала волноваться", – призналась женщина.
Врач Решетовой
instagram/simona
По ее словам, роды были приняты виртуозно. Черноморская поблагодарила врачей Марка Курцера, Ольгу Курбатскую и Наталью Зорину за гуманизм и красоту.
Тимати и Решетова - роды
instagram/simona
Медсестра, Тимати и ребенок
instagram/simona
Врач Решетовой
instagram/simona
Тимати и Решетова в роддоме
instagram/simona
Тимети и Решетова с ребенком
instagram/simona
Мать Тимати с ребенком
instagram/simona
Как собщал OBOZREVATEL:
Вокруг Тимати и его невесті Анастасии Решетовой ходило много разных слухов. Например, в 2018 году модель обвинили в измене жениху с 19-летним сыном известного олигарха Сергеем Саркисовым-младшим.
В феврале 2019 года Решетову заподозрили в беременности из-за серии фотографий, однако парочка всячески отрицала этот факт. В июне они все же официально подтвердили, что ждут ребенка, показав фотосессию с животом.
16 октября Тимати и Решетова официально стали родителями.
Позже стало известно, в честь кого Тимати назвал своего сына.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!