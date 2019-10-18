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18 октября • обновлено в 18:24
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Тимати стал папой: роды Решетовой засняли на камеру. Уникальные кадры

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Мама российского рэпера Тимати Симона Черноморская показала, как проходило рождение его сына.

Соответствующие кадры с родами Анастасии Решетовой она опубликовала на своей странице в Instagram, чтобы поклонники увидели, как появился на свет Ратмир.

Тимати и Анастасия Решетова - роды

Тимати и Анастасия Решетова - роды

"Открывая любой запрос по акушерству, сразу выскакивает фамилия Курцер. Это, как Бокерия в кардиохирургии, или Рошаль в детской травматологии. Имена у всех на слуху, но ты не представляешь истинный масштаб человеческой личности. Когда в палату вошёл Марк Аркадьевич, я заметила, как врачи вытянулись в струнку и, это был не страх, а глубочайшее уважение к Учителю! Что касается меня, то после нескольких шутливых фраз, я сразу перестала волноваться", – призналась женщина.

Врач Решетовой

Врач Решетовой

instagram/simona

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По ее словам, роды были приняты виртуозно. Черноморская поблагодарила врачей Марка Курцера, Ольгу Курбатскую и Наталью Зорину за гуманизм и красоту.

Тимати и Решетова - роды

Тимати и Решетова - роды

instagram/simona

Медсестра, Тимати и ребенок

Медсестра, Тимати и ребенок

instagram/simona

Врач Решетовой

Врач Решетовой

instagram/simona

Тимати и Решетова в роддоме

Тимати и Решетова в роддоме

instagram/simona

Тимети и Решетова с ребенком

Тимети и Решетова с ребенком

instagram/simona

Мать Тимати с ребенком

Мать Тимати с ребенком

instagram/simona

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Тимати Анастасия Решетова
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беременность день рождения дети шоу-бизнес
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Шо это за бред? Свиньи паРРашные размножаются?
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