Тимати стал папой: роды Решетовой засняли на камеру. Уникальные кадры

Мама российского рэпера Тимати Симона Черноморская показала, как проходило рождение его сына.

Соответствующие кадры с родами Анастасии Решетовой она опубликовала на своей странице в Instagram, чтобы поклонники увидели, как появился на свет Ратмир.

Тимати и Анастасия Решетова - роды

"Открывая любой запрос по акушерству, сразу выскакивает фамилия Курцер. Это, как Бокерия в кардиохирургии, или Рошаль в детской травматологии. Имена у всех на слуху, но ты не представляешь истинный масштаб человеческой личности. Когда в палату вошёл Марк Аркадьевич, я заметила, как врачи вытянулись в струнку и, это был не страх, а глубочайшее уважение к Учителю! Что касается меня, то после нескольких шутливых фраз, я сразу перестала волноваться", – призналась женщина.

Врач Решетовой instagram/simona

По ее словам, роды были приняты виртуозно. Черноморская поблагодарила врачей Марка Курцера, Ольгу Курбатскую и Наталью Зорину за гуманизм и красоту.

Тимати и Решетова - роды instagram/simona

Медсестра, Тимати и ребенок instagram/simona

Врач Решетовой instagram/simona

Тимати и Решетова в роддоме instagram/simona

Тимети и Решетова с ребенком instagram/simona

Мать Тимати с ребенком instagram/simona

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