''Жизнь делится на ''до'' и ''после'': TARABAROVA дала откровенное интервью

9 сентября в 23:25 популярная украинская певица TARABAROVA впервые стала мамой. Артистка родила мальчика, которого назвала Иван.

В эксклюзивном интервью Светлана Тарабарова рассказала OBOZREVATEL о том, как проходила ее беременность и с какими сложностями пришлось столкнуться.

- Планировали ли вы беременность?

- Мы мечтали о ней 2 года, но то не получалось, то было неподходящее время… Этот ребенок очень долгожданный. Я, как и все девушки, высчитывала, считала, хотела, чтобы обязательно был мальчик. Но не всегда получается так, как хочешь. В какой-то момент мы с Лешей (муж Светланы, - прим. ред) решили забыть обо всем и окунуться с головой в работу. И мальчик сам к нам пришел... Это чудо!

- Как вы узнали о том, что ждете ребенка?

- Я узнала об этом только на втором месяце беременности. Самое смешное, что первым месяцем был декабрь прошлого года (2017, - Ред), который обычно самый тяжелый для артистов. У нас было безумное количество концертов, съемок, Новогодних огоньков. В Новогоднюю ночь у меня было три выступления. Я чувствовала себя хорошо, не было даже токсикоза. Но тогда я поняла, что мне даже не хочется выпить немного шампанского. Наверное, сам ребенок подсказал, что он алкоголь не желает.

На следующий день нам позвонила наша подруга Соломия Витвицкая и пригласила в Нюрнберг. Мы долго думали, поскольку у нас есть традиция - каждый январь навещаем родственников, которые живут в разных областях Украины. Но ей удалось нас уговорить. Второго января мы были уже в Германии. Там я заказала себе итальянский завтрак и мне показалось, что я отравилась. Но на самом деле - это уже был токсикоз. Когда мы вернулись в Украину, я позвонила своему лечащему доктору и рассказала о ситуации, а он посоветовал сделать тест. Мы узнали о беременности в 4:00 утра и уже не смогли уснуть!

- Почему назвали сына Иваном?

- Это интересная история! Моего мужа воспитал дедушка, которого звали Иван. Он для него был самым важным мужчиной в жизни. У супруга была мечта иметь сына с таким же именем. А единственное имя, которое я полюбила, было именно Иван. До того, как мы узнали пол будущего ребенка, Леша предложил посмотреть имя для девочки, но нам не понравилось ни одно. Я тогда сказала, что 100% будет мальчик. Так и получилось. Мне кажется, что все что ты планируешь, все, что визуализируешь - сбывается.

- Присутствовал ли ваш муж на родах?

- Да! Я считаю, что не только роды должны быть партнерскими, муж должен быть партнером по жизни. Беременность - это не просто “дама с животиком”, это перемены настроения, самочувствия, бывает очень плохо. Каждый месяц - что-то новенькое, с чем приходится справляться. Без поддержки супруга - это невозможно. Так что, рожали мы вместе. Мне было нелегко, но как только ты берешь на руки своего ребенка - это забывается!

- Как проходила беременность? Не хотелось ли чего-то необычного?

- Когда я была беременна, то поняла, что таким образом женщины манипулируют мужчинами. На самом деле нет желаний съесть, например, курицу с ананасами в три часа ночи. Нет истерик. Это просто капризы женщины, которая устает.

- Насколько сложно совмещать материнство и активную работу? Вы очень быстро вернулись в строй.

- Все месяцы беременности мы с Иваном писали альбом. По восемь-девять часов работали в студии. Было нелегко. Но когда ты чувствуешь, что в тебе новая жизнь, это безумно вдохновляет. Пластинка называется “23:25”. Это время рождения ребенка и я назвала его так, потому что без сына такая светлая и сильная музыка не получилась бы. Альбом получил массу позитивных комментариев, приятных отзывов. Люди были приятно удивлены качеством музыки в Украине.

Практически до конца восьмого месяца мы давали концерты, на сцене я танцевала и это было безумно круто. За месяц короткого декретного отпуска, я соскучилась по людям, моим поклонникам, их счастливых глазах. Первый концерт был через две недели после родов в Харьковской области. А трехдневные съемки музыкального фильма к альбому “23:25” через 17 дней после выписки. Это все тяжело, поскольку малыш на грудном вскармливании, но мы справляемся!

Музыка и сцена - это мой адреналин. А если я не буду счастлива, то зачем моему сыну несчастная мама? Процесс воспитания у нас достаточно европейский. Считаем, что атмосфера в доме должна быть позитивна. Ребенок должен чувствовать, что со всеми проблемами можно справиться. Поэтому мы очень активны: на съемки вместе ездим, на примерки, репетиции. Конечно, если есть возможность остаться дома - остаемся. Быть мамой - это уметь все правильно планировать.

- Как изменилась жизнь с рождением ребенка?

- Мое утро теперь начинается ночью. Я просыпаюсь по три-четыре раза. Ты уже сам себе не принадлежишь, кроме того ты нужна всем, а не только ребенку. Конечно, стало больше хлопот по дому. Жизнь делится на “до” и “после”. Мы шутим с мужем, что "наша жизнь никогда не станет прежней". Раньше часто ходили в кино, а сейчас это невозможно. Но для меня всегда семья была на первом месте. И музыка, конечно. Сейчас я абсолютно счастлива, ведь в моей жизни есть и то и другое!

- Как вы приводите себя в форму после родов?

- Я держу себя в руках: не ем булочки, не “подъедаю” сладкое, не жалею себя, как большинство мам. Хочу красиво выглядеть. Но дело даже не в форме, а в здоровье ребенка, которому сахар вреден. В роддоме меня подсадили на зефир и первые две недели я его ела. Но поняла, что не худею. Решила проконсультироваться у Аниты Луценко, которая сказала, что в одной зефирке - восемь ложек сахара. Теперь у нас в доме его нет, как и хлеба.

- Дочь Ким Кардашьян с раннего возраста занимается в различных секциях, изучает языки. Как вы считаете - это правильно?

- - Да! Во время беременности я прочитала книгу одного китайского мыслителя. Главной идеей было то, что после трех лет воспитывать ребенка уже поздно. Именно к этому возрасту формируется все: желание жить, бороться, действовать и познавать. У ребенка закладываются инстинкты с первых дней. Мой сын уже очень внимательно смотрит книжечки, скоро мы пойдем на плаванье.

- Вы уже думали о втором ребенке?

- Да, пока есть эйфория. Хочется сразу еще и девочку. Но нужно принимать то, что жизнь тебе дает сейчас, и любить это. Мы будем стараться, как родители, воплотить все наши мечты, уладить квартирные, рабочие вопросы. Но, конечно, хотим еще одного ребенка. У меня две старшие сестры и они - мои лучшие подруги, поэтому очень мечтаем, чтобы у сына также был брат или сестра.

Ранее, украинская исполнительница и автор песен Светлана Тарабарова эксклюзивно для OBOZREVATEL, рассказала о "светлой стороне", любимой музыке и путешествиях.