Стало известно, кто станет крестными родителями сына Маркл и принца Гарри

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри определились с крестными родителями для своего сына Арчи.

Так, крестной для маленького представителя королевской семьи станет знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс. Бывшая актриса и Уильямс дружат уже около десяти лет, сообщает Express.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Меган Маркл и Серена Уильямс Фото: hellomagazine.com

Также второй крестной станет еще одна подруга Маркл — стилист Джессика Малруни. Крестными отцами же наследника герцога и герцогини Сассекских станут друг принца Гарри Марк Дайер, а также Маркус Андерсон, который в свое время познакомил будущих супругов.

Напомним, крещение сына Меган Маркл и принца Гарри состоится 6 июля. Церемония пройдет в личной часовне королевы Елизаветы II в Виндзорском замке и будет закрытой. Приглашены только самые близкие паре люди — всего 25 человек.

Сын Меган Маркл и принца Гарри

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!