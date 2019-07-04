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Стало известно, кто станет крестными родителями сына Маркл и принца Гарри

1.3тЧитать материал на украинском

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри определились с крестными родителями для своего сына Арчи.

Так, крестной для маленького представителя королевской семьи станет знаменитая американская теннисистка Серена Уильямс. Бывшая актриса и Уильямс дружат уже около десяти лет, сообщает Express.

Стало известно, кто станет крестными родителями сына Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Стало известно, кто станет крестными родителями сына Маркл и принца Гарри

Меган Маркл и Серена Уильямс

Фото: hellomagazine.com

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Также второй крестной станет еще одна подруга Маркл — стилист Джессика Малруни. Крестными отцами же наследника герцога и герцогини Сассекских станут друг принца Гарри Марк Дайер, а также Маркус Андерсон, который в свое время познакомил будущих супругов.

Напомним, крещение сына Меган Маркл и принца Гарри состоится 6 июля. Церемония пройдет в личной часовне королевы Елизаветы II в Виндзорском замке и будет закрытой. Приглашены только самые близкие паре люди — всего 25 человек.

Стало известно, кто станет крестными родителями сына Маркл и принца Гарри

Сын Меган Маркл и принца Гарри

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Меган МарклПринц Гарри
Место
Великобритания
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