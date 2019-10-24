Главная Новости
24 октября • обновлено в 22:43
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Дети

Собчак подогрела слухи о беременности: появилось показательное видео

868 Читать материал на украинском

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак подогрела слухи о беременности, продемонстрировав округлившийся животик.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Только никому...", показав журналистку крупным планом на официальном мероприятии (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

В частности, Собчак была облачена в платье и тренч бежевого цвета. На мероприятии из-под верхней одежды было заметно, что живот телеведущей выпирает уже достаточно сильно, чтобы не было возможности списать это на обычный набор веса.

Собчак показала круглый животик

Собчак показала круглый животик

Кадр из видео

Новости
Из "няшки" в "зайчутку": Собчак разнесла наряд Поклонской в Госдуме

Журналистку засняли в тот момент, когда она с кем-то беседовала, эмоционально жестикулируя руками. Примечателен еще и тот факт, что Ксения пришла в обуви без каблуков, хотя она часто ходит "на низком ходу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
Теги
беременность слухи шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel