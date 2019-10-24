Собчак подогрела слухи о беременности: появилось показательное видео

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак подогрела слухи о беременности, продемонстрировав округлившийся животик.

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Только никому...", показав журналистку крупным планом на официальном мероприятии (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

В частности, Собчак была облачена в платье и тренч бежевого цвета. На мероприятии из-под верхней одежды было заметно, что живот телеведущей выпирает уже достаточно сильно, чтобы не было возможности списать это на обычный набор веса.

Собчак показала круглый животик Кадр из видео

Журналистку засняли в тот момент, когда она с кем-то беседовала, эмоционально жестикулируя руками. Примечателен еще и тот факт, что Ксения пришла в обуви без каблуков, хотя она часто ходит "на низком ходу".

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе телеведущей с режиссером. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что Собчак и Богомолов женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая и режиссер ждут ребенка. Тelegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Недавно она также продемонстрировала круглый животик во время интервью с рэпером GUF (Алексеем Долматовым).

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