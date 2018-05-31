"Скоро буду летать": беременная Шоптенко показала, как выглядит перед родами

Известный украинский хореограф и участница "Танців з зірками" Алена Шоптенко, которая готовится впервые стать мамой, показала нежные фотографии и рассказала о том, как себя чувствует за несколько недель до родов.
Алена активно делится снимками со своими поклонниками в социальных сетях, где также коротко пишет о своем физическом и эмоциональном состоянии. Чувственные фото Шоптенко опубликованы в ее Instagram-аккаунте.
"Не смотря на то, что я уже не хожу, а больше перекатываюсь, настроение воздушное. Я надеюсь, еще совсем немного и снова буду летать. Хотя первое время, конечно, не высоко", - пошутила Алена.
Помимо этого, перед появлением первенца Шоптенко с отцом своего будущего ребенка переехали в новую квартиру, где обустраивают быт и вместе наслаждаются последними неделями ожидания.
При этом, как рассказывает сама хореограф, за девять месяцев ожидания ребенка ее образ жизни почти не изменился: она по-прежнему активно занимается танцами, прорабатывает постановки и не сидит на месте.
Алена Шоптенко на последнем месяце беременности
Viva
"Есть женщины, которые проживают беременность в эйфории и полностью погружаются в нее. А есть те, которые начинают стесняться своего меняющегося тела и боятся изменений привычного образа жизни. Я уверена, что нас таких много, и мне бы хотелось на своем примере показать, что беременность не болезнь, а очень интересное положение, которое просто ненадолго вносит коррективы, в том числе во внутреннее и эмоциональное состояние. Если нет никаких противопоказаний врачей, то и образ жизни сильно не меняется", – рассказала Алена женскому изданию Viva.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алена Шоптенко рассекретила пол своего будущего ребенка. Так, известная украинская танцовщица ждет мальчика.