"Скоро буду летать": беременная Шоптенко показала, как выглядит перед родами

Известный украинский хореограф и участница "Танців з зірками" Алена Шоптенко, которая готовится впервые стать мамой, показала нежные фотографии и рассказала о том, как себя чувствует за несколько недель до родов.

Алена активно делится снимками со своими поклонниками в социальных сетях, где также коротко пишет о своем физическом и эмоциональном состоянии. Чувственные фото Шоптенко опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

"Не смотря на то, что я уже не хожу, а больше перекатываюсь, настроение воздушное. Я надеюсь, еще совсем немного и снова буду летать. Хотя первое время, конечно, не высоко", - пошутила Алена.

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 30 Май 2018 в 6:52 PDT

Помимо этого, перед появлением первенца Шоптенко с отцом своего будущего ребенка переехали в новую квартиру, где обустраивают быт и вместе наслаждаются последними неделями ожидания.

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 24 Май 2018 в 12:39 PDT

При этом, как рассказывает сама хореограф, за девять месяцев ожидания ребенка ее образ жизни почти не изменился: она по-прежнему активно занимается танцами, прорабатывает постановки и не сидит на месте.

Алена Шоптенко на последнем месяце беременности Viva

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"Есть женщины, которые проживают беременность в эйфории и полностью погружаются в нее. А есть те, которые начинают стесняться своего меняющегося тела и боятся изменений привычного образа жизни. Я уверена, что нас таких много, и мне бы хотелось на своем примере показать, что беременность не болезнь, а очень интересное положение, которое просто ненадолго вносит коррективы, в том числе во внутреннее и эмоциональное состояние. Если нет никаких противопоказаний врачей, то и образ жизни сильно не меняется", – рассказала Алена женскому изданию Viva.

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 30 Апр 2018 в 1:09 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алена Шоптенко рассекретила пол своего будущего ребенка. Так, известная украинская танцовщица ждет мальчика.