Шведская принцесса отличилась неподобающим поведением на крестинах сестры

На прошлой неделе королевская семья Швеции отпраздновала важное событие - крестины самой младшей наследницы престола - принцессы Эдриенн, дочери принцессы Мадлен и Кристофера О'Нилла.

Без конфуза на официальном мероприятии не обошлось. Церемония состоялась в Королевской капелле во Дворце Дроттнингхольм в Стокгольме.

Как сообщает Harper's Bazaar, старшая сестра принцессы Эдриенн, четырехлетняя Леонор, отличилась неподобающим поведением. Видимо, девочка заскучала и решила развеселить всех собравшихся гостей и членов королевской семьи.

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Юная наследница полежала на ковре и подрыгала в воздухе ногами. Завершилось все тем, что внучка шведского короля начала водить круги вокруг своей мамы.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что принц Джордж и его троюродная сестра Саванна Филлипс оказались в центре внимания СМИ.