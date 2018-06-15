Шведская принцесса отличилась неподобающим поведением на крестинах сестры

На прошлой неделе королевская семья Швеции отпраздновала важное событие - крестины самой младшей наследницы престола - принцессы Эдриенн, дочери принцессы Мадлен и Кристофера О'Нилла.
Без конфуза на официальном мероприятии не обошлось. Церемония состоялась в Королевской капелле во Дворце Дроттнингхольм в Стокгольме.
Как сообщает Harper's Bazaar, старшая сестра принцессы Эдриенн, четырехлетняя Леонор, отличилась неподобающим поведением. Видимо, девочка заскучала и решила развеселить всех собравшихся гостей и членов королевской семьи.
Юная наследница полежала на ковре и подрыгала в воздухе ногами. Завершилось все тем, что внучка шведского короля начала водить круги вокруг своей мамы.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что принц Джордж и его троюродная сестра Саванна Филлипс оказались в центре внимания СМИ.