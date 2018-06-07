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"Самый красивый в мире преступник" стал отцом: первое фото малыша

1.3тЧитать новость на украинском

"Самый красивый в мире преступник" Джереми Микс и его возлюбленная, наследница империи Topshop Хлоя Грин, стали родителями. У пары родился сын.

"Мы счастливы сообщить, что 29 мая на свет появился наш прекрасный сын - Джейден Микс-Грин. Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Просим вас уважать нашу частную жизнь. С любовью Хлоя и Джереми",- написала Хлоя в Instagram, опубликовав первую фотографию малыша.

Сын Джереми Микса и Хлои Грин

Фото: instagram.com/chloegreen5

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Голубоглазый красавчик: преступник Джереми Микс взбудоражил сеть новыми снимками

Об отношениях манекенщика и экс-преступника Джереми Микса и Хлои Грин стало известно в июле прошлого года.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, за что сидели родные "самого красивого в мире преступника" Джереми Микса.

Персона
Джереми Микс
Место
США
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