Преждевременные роды Меган Маркл: в Британии забили тревогу

У беременной герцогини Сассекской Меган Маркл, жены принца Гарри могут случиться преждевременные роды.

Как сообщает Daily Express, у герцогини уже было несколько ложных схваток. "Было довольно много ложных тревог, когда все думали, что Меган рожает. Это было похоже на американские горки. В какой-то момент они даже совершили экстренный выезд в больницу среди ночи", — сообщил источник, приближенный к Кенсингтонскому дворцу.

Меган Маркл Фото: news.ru

Кроме того, врачи утверждают, что ребенок может появиться на свет в любую минуту.

"Меган, Гарри и весь дворец находятся в состоянии повышенной готовности, потому что врачи сказали, что ребенок может родиться в любой момент", — говорит источник.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: AFP

Меган Маркл и принц Гарри Фото: news.ru

Напомним, что герцогиня пребывает на восьмом месяце беременности. Также недавно в сети появилась информация, что у Маркл и Гарри родится мальчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что хочет растить первенца, руководствуясь "гибким подходом к гендеру".

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