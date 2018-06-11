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Правнуки Елизаветы II отличились: принцу Джорджу закрыла рот троюродная сестра

1.3тЧитать новость на украинском

В Лондоне состоялась традиционная церемония празднования дня рождения королевы Елизаветы II - Trooping the Colour. Члены королевской семьи Великобритании наблюдали за парадом авиации, находясь на балконе Букингемского дворца.

В центре внимания оказались правнуки королевы. На балконе рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон стояли четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта.

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Одна из троюродных сестер Джорджа и Шарлотты, Саванна Филлипс, стала героиней СМИ.

Принцу Джорджу закрыла рот троюродная сестра

Фото: Getty

Члены королевской семьи Великобритании

Фото: Getty

Фотографам удалось запечатлеть, как внучка принцессы Анны (дочь Питера Филлипса и Отэм Келли), семилетняя Саванна закрыла рот брату Джорджу.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл будет сопровождать королеву Елизавету II в Чешир в рамках их первого совместного обязательства. Поездка запланирована на 14 июня.

Персоны
принц Джорджпринцесса ШарлоттаКейт Миддлтон
Место
Великобритания
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