Правнуки Елизаветы II отличились: принцу Джорджу закрыла рот троюродная сестра

В Лондоне состоялась традиционная церемония празднования дня рождения королевы Елизаветы II - Trooping the Colour. Члены королевской семьи Великобритании наблюдали за парадом авиации, находясь на балконе Букингемского дворца.

В центре внимания оказались правнуки королевы. На балконе рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон стояли четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта.

Одна из троюродных сестер Джорджа и Шарлотты, Саванна Филлипс, стала героиней СМИ.

Принцу Джорджу закрыла рот троюродная сестра Фото: Getty

Члены королевской семьи Великобритании Фото: Getty

Фотографам удалось запечатлеть, как внучка принцессы Анны (дочь Питера Филлипса и Отэм Келли), семилетняя Саванна закрыла рот брату Джорджу.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл будет сопровождать королеву Елизавету II в Чешир в рамках их первого совместного обязательства. Поездка запланирована на 14 июня.