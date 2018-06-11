Правнуки Елизаветы II отличились: принцу Джорджу закрыла рот троюродная сестра

В Лондоне состоялась традиционная церемония празднования дня рождения королевы Елизаветы II - Trooping the Colour. Члены королевской семьи Великобритании наблюдали за парадом авиации, находясь на балконе Букингемского дворца.
В центре внимания оказались правнуки королевы. На балконе рядом с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон стояли четырехлетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта.
Одна из троюродных сестер Джорджа и Шарлотты, Саванна Филлипс, стала героиней СМИ.
Принцу Джорджу закрыла рот троюродная сестра
Фото: Getty
Члены королевской семьи Великобритании
Фото: Getty
Фотографам удалось запечатлеть, как внучка принцессы Анны (дочь Питера Филлипса и Отэм Келли), семилетняя Саванна закрыла рот брату Джорджу.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Меган Маркл будет сопровождать королеву Елизавету II в Чешир в рамках их первого совместного обязательства. Поездка запланирована на 14 июня.