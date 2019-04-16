Не заметившая беременность девушка неожиданно родила

Жительница Лондона, официантка Шарлотта Дюбард, не заметила собственную беременность и внезапно родила ребенка.

Как сообщает Daily Mail, у девушки не прекращались ежемесячные кровотечения и почти не увеличился вес, поэтому оснований что-то подозревать не было. Также все девять месяцев Шарлотта принимала противозачаточные средства, курила и употребляла алкоголь. Когда у нее начались схватки, она не придала этому значения.

"Вечером я почувствовала боль, но не особенно сильную — слабее, чем обычно при месячных, поэтому я не обращала на нее внимания. На следующий день она продолжилась и волнами то усиливалась, то ослабевала", — рассказала Дюбарт.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Осмотрев себя при помощи камеры мобильного телефона, девушка разглядела показавшуюся голову младенца. Она поспешила в ванну и там родила, после чего позвонила своему парню Мигелю и велела срочно приехать.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Отмечается, что поначалу парень не мог поверить, что ребенок действительно их, и предположил, что девушка нашла его на улице. Шарлотте понадобилось большое количество времени, чтобы убедить Мигеля в том, что это их сын.

Фото: Daily Mail

Врачи осмотрели новорожденного и заключили, что он совершенно здоров.

Фото: Daily Mail

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