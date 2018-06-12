"Не разобралась в чувствах": Шоптенко впервые прокомментировала рождение первенца

Известный украинский хореограф и финалистка развлекательного проекта на 1+1 "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая в субботу, 9 июня, стала мамой, впервые прокомментировала рождение сына.

Первенца Шоптенко назвала Алексеем. Звезда также рассказала, как прошли роды и присутствовал ли на них супруг танцовщицы, пишет ТСН.

По словам Елены, после родов она чувствует себя полностью счастливой, а новый статус молодой мамы только придает ей сил и энергии. Однако, несмотря на это, она еще не до конца успела разобраться в своих чувствах.

Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko) 6 Июн 2018 в 11:30 PDT

"У меня пока было не много времени разобраться в своих чувствах, но чтобы я начала улыбаться, малышу достаточно просто сопеть", - рассказала Алена.

Шоптенко призналась, что за два дня до родов заболела и в роддом ехала с температурой, с которой до сих пор борется.

"Мне казалось, что я ко всему готова и со всем справлюсь, но уже в процессе оказалось, что я ни к чему не готова, но возиться придется. Очень усложняет ситуацию, что за два дня до родов я заболела и поэтому в роддом ехала с температурой, с которой мы боремся до сих пор. Так что по ночам я пока не сплю не из-за ребенка, а из-за себя. К счастью, сын мне помогает тем, что пока просто спит", - поделилась хореограф.

На вопрос, присутствовал ли муж Елены Алексей на родах, звезда ответила, что любимый сразу наотрез отказался находиться во время самого процесса, объясняя это своей уязвимостью. Однако в самый ответственный момент любимый Шоптенко был рядом, правда, за стеной родильного зала.

Отметим, сына Алены Шоптенко новоиспеченные родители назвали Алексеем - так же зовут его отца.

"Решение было очень быстрым. Когда мы узнали, что будет мальчик, муж сказал, что есть всего два варианта имени, которые ему нравятся. Из двух я выбрала это. Но мне очень нравится, что у меня теперь постоянно будет Алексей Иванов, пока его большая копия занята на своих проектах", - пошутила молодая мамочка.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед родами Алена Шоптенко вела активый образ жизни. Звезда принимала участие в нежных фотосессиях для глянца, а также занималась разработкой танцевальных постановок.