"Нам месяц": Лилия Ребрик показала трогательное фото младшей дочери

Ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик поделилась с поклонниками трогательной фотографией младшей дочери.

Кадр, на котором запечатлены крохотные ножки Полины, которой 30 мая исполнился месяц, был опубликован в Instagram-аккаунте телеведущей.

"Нам сегодня уже 1 месяц..." - подписала милый снимок Ребрик.

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Напомним, вторая дочь Лилии появилась на свет 30 апреля в 02:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Малышку назвали Полина. Имя для девочки предложила их с хореографом Андреем Диким старшая дочь Диана.

Напомним, Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий поженились в 2011 году, а спустя год они впервые стали родителями. Ребрик ушла в небольшой декрет в апреле 2017 года.

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