Можно ли отказываться быть крестным? В ПЦУ отреагировали на популярное суеверие

В Православной церкви Украины опровергли мнение о том, что нельзя отказываться быть крестным, поскольку таким образом человек якобы "открещивается от Господа".

Никакого отношения к установкам православной церкви данное утверждение не имеет, говорится в сообщении на странице ПЦУ в Facebook.

Как отметили в церкви, если человек не чувствует моральной и духовной готовности стать крестным или крестной, и понимает, что не сможет помочь родителям ребенка в его воспитании как члена Церкви, – вполне корректно отказаться, не оскорбляя чувства близких людей.

В ПЦУ опровергли мнение о том, что нельзя отказываться быть крестным Фото: ПЦУ / Facebook

"Достаточно откровенно объяснить причину своего отказа. Каждый крестный несет ответственность за крестника перед Богом, поэтому и выбор, принять приглашение или отклонить его, становиться или не становиться крестным, – должен быть добровольным", – говорится в сообщении ПЦУ.

При этом отказ стать крестным не считается плохим поступком или грехом – грехом будет после Крещения отказаться выполнить свою миссию в жизни ребенка, подчеркивает церковь.

"Взять на себя ответственность духовного наставника – действительно важная миссия, ведь крестные родители должны быть примером для подражания, представляя всей своей жизнью христианские добродетели", – пояснили в ПЦУ.

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