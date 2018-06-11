Молниеносная реакция: как Кейт Миддлтон успокоила дочь Шарлотту

Стало известно, почему принцесса Шарлотта расплакалась на балконе Букингемского дворца во время парада Trooping the Colour. Как сообщает Mirror, трехлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма поскользнулась и упала.

На видео видно, что герцогиня Кэтрин подхватила дочь и после взяла ее на руки. Реакция Кейт была молниеносной. Все же принцесса Шарлотта успела расплакаться.

Стоявшая рядом троюродная сестра Шарлотты Саванна, постаралась помочь герцогине подбодрить расстроенную малышку.

Принцесса Шарлотта на руках у мамы Фото: Getty

Принцесса Шарлотта с мамой Фото: Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что фотографам удалось запечатлеть, как внучка принцессы Анны (дочь Питера Филлипса и Отэм Келли), семилетняя Саванна закрыла рот брату Джорджу.