Меган Маркл заподозрили в новой беременности

Британские таблоиды утверждают, что герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри готовятся к новому пополнению в семье, однако будут это скрывать еще какое-то время.

По данным издания The Daily Mail со ссылкой на инсайдеров, парочка хочет родить второго ребенка в Лос-Анджелесе, поскольку Меган было очень одиноко находится в "интересном" положении в Великобритании, вдали от близких и друзей.

Такая информация появилась после того, как букмекеры сократили шансы на то, что пара объявит о второй беременности в 2020 году, хотя некоторые до сих пор уверяют, что это может случиться уже в феврале.

Принц Чарльз, Принц Гарри и маленький Арчи instagram/sussexroyal

В СМИ распространяют информацию, что Меган уже присматривает идеальный госпиталь. Слухи о беременности подогрелись также на фоне сообщений, что Маркл прекращает кормить полугодовалого Арчи грудью.

Меган Маркл заподозрили в беременности instagram/sussexroyal

Более того, есть предположение, что объявление о пополнении в семье совпадет со свадьбой принцессы Беатрис, которая ожидается, хоть и не по официальным данным, в начале 2020 года, передает Express.

"Вероятность того, что Меган и Гарри поделятся новостями о беременности, снова высока, а последние ставки предполагают, что в самом начале следующего года может быть объявлено ознаменование конца творческого отпуска пары", – говорит один из источников в букмекерской сфере.

Меган Маркл и принц Гарри instagram/sussexroyal

Меган Маркл и принц Гарри в США instagram/sussexroyal

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