Маркл с сыном решила покинуть Британию: что произошло

Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл удивила поклонников странным сообщением о том, что планирует покинуть Великобританию вместе с новорожденным сыном Арчи.

Маркл заявила, что планирует совершить поездку с сыном Арчи Харрингтоном в США. Герцогиня посетит Лос-Анжелес И Нью-Йорк. Об этом сообщает издание Us Weekly.

"На данный момент поездка планируется, она произойдет в течение лета. Первым местом назначения скорее всего будет Нью-Йорк", – сообщил источник.

Меган Маркл и принц Гарри с ребенком The Sun

Также отмечается, что после поездки в США герцогиня Сассекская планирует посетить Южную Африку. О том, будет ли их с сыном сопровождать отец семейства принц Гарри – неизвестно.

Вероятно, целью поездки Меган Марк является желание показать своего наследника друзьям в Нью-Йорке, а потом посетить дом своей матери в Лос-Анжелесе.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

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