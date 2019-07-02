Крещение сына Маркл и принца Гарри: названа точная дата и место церемонии

Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл собираются крестить сына Арчи уже 6 июля.

Как сообщает Daily Mail, пара решила провести обряд в личной часовне королевы Елизаветы II в Виндзорском замке, которая расположена таким образом, что ни журналисты, ни поклонники не смогут проникнуть на территорию. На мероприятии будут присутствовать лишь родственники и близкие друзья пары. Пока известно, что на церемонию приглашены 25 человек.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном

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Отметим, что поклонники королевской семьи недовольны этой ситуацией.

"Люди очень недовольны этой ситуацией, ведь все хотят увидеть Арчи в милых и традиционных королевских образах. А Меган почему-то лишает британцев такой возможности. Сейчас идут переговоры о том, чтобы допустить к входу в часовню представителей хотя бы одного СМИ", — рассказала королевский корреспондент Ингрид Сьюард.

Меган Маркл показала сына Арчи

Сын Меган Маркл и принца Гарри

Также представители Гарри и Меган заявили, что на крещении Арчи будет присутствовать приглашенный фотограф, и позднее снимки малыша с родителями появятся в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.

Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получит титул лорда Сассекского.

Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.

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