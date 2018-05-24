Уже скоро: стало известно, когда Кейт Миддлтон выйдет из декрета

Стало известно, как долго Кейт Миддлтон пробудет в декретном отпуске.

По словам биографа Дункана Ларкомба, "королевские" мамы традиционно находятся в декрете шесть месяцев, сообщает Harper's Bazaar.

Биограф объяснил, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл не считается, потому что это было "важное семейное событие".

К своим обязанностям, связанными с благотворительной работой, герцогиня Кэтрин приступит в октябре.

Ларкомб также заметил, что мы скорее всего, увидим герцогиню в июне, так как она должна появиться на официальном праздновании дня рождения королевы - Trooping of the Colour.

Как сообщал OBOZREVATEL, свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала для герцогини Кейт Миддлтон первым большим выходом в свет после рождения принца Луи.