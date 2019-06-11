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/Дети

Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына

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Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян впервые показала своего четвертого ребенка с близкого расстояния.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Снимок сопровожден комментарием Кардашьян, где она написала имя сына Псалм.

Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына

Ким Кардашьян

Фото из Instagram

Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына

Новорожденный сын Ким Кардашьян и Канье Уэста

Фото из Instagram

Новости
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Напомним, что мальчика родила суррогатная мать 10 мая, и сейчас ему месяц. Он стал четвертым ребенком Кардашьян и Уэста, которые растят еще пятилетнюю Норт, трехлетнего Сейнта и годовалую Чикаго.

Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми

Фото из Instagram

"Он идеален", "Очень красивый", "Похож на тебя", "Он выглядит, как Чикаго", "Ты делаешь красивых детей", прокомментировали публикацию поклонники.

Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына
Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына
Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына
Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына
Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2012 года Канье на концерте в Нью-Йорке сообщил зрителям, что они станут родителями. В июне 2013 года на свет появилась их дочка Норт Уэст, сокращенно Нори. В 2015 году во второй раз стали родителями родился сын Сейнт. А 15 января 2018 года на свет появилась третий ребенок Ким и Канье — дочь Чикаго.

О том, что Ким и Канье станут родителями в четвертый раз, стало известно в январе. 10 мая появилась радостная новость, что ребенок родился.

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Ким Кардашьян
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