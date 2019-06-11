Ким Кардашьян впервые показала лицо новорожденного сына

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян впервые показала своего четвертого ребенка с близкого расстояния.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Снимок сопровожден комментарием Кардашьян, где она написала имя сына — Псалм.

Ким Кардашьян Фото из Instagram

Новорожденный сын Ким Кардашьян и Канье Уэста Фото из Instagram

Напомним, что мальчика родила суррогатная мать 10 мая, и сейчас ему месяц. Он стал четвертым ребенком Кардашьян и Уэста, которые растят еще пятилетнюю Норт, трехлетнего Сейнта и годовалую Чикаго.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми Фото из Instagram

"Он идеален", "Очень красивый", "Похож на тебя", "Он выглядит, как Чикаго", "Ты делаешь красивых детей", — прокомментировали публикацию поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2012 года Канье на концерте в Нью-Йорке сообщил зрителям, что они станут родителями. В июне 2013 года на свет появилась их дочка Норт Уэст, сокращенно Нори. В 2015 году во второй раз стали родителями — родился сын Сейнт. А 15 января 2018 года на свет появилась третий ребенок Ким и Канье — дочь Чикаго.

О том, что Ким и Канье станут родителями в четвертый раз, стало известно в январе. 10 мая появилась радостная новость, что ребенок родился.

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