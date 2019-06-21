Жену принца Уильяма Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности. Так, СМИ обратили внимание на странное поведение герцогини Кембриджской на скачках Royal Askot.

Издание Express.co.uk обратило внимание на то, что 37-летняя Миддлтон постоянно держалась за живот, как это обычно делают беременные женщины.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Кроме того, по словам очевидцев, Кейт выглядела немного рассеянной, но при этом буквально сияла от счастья. Отмечается, что британский эксперт по материнству Виктория Дженнингс, несмотря на слухи, уверена, что пока Миддлтон не находится в положении.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон на скачках Royal Askot

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно таблоиды писали, что у принца Уильяма был роман на стороне с подругой Кейт Миддлтон Роуз Ханбери в период третьей беременности супруги. Представители королевской семьи игнорировали слухи, но позднее опровергли домыслы.

Герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась после слухов об изменах Уильяма с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери. Причина ссоры между подругами тогда не раскрывалась.

Позже Кейт Миддлтон и предполагаемая любовница принца впервые встретились на светском мероприятии. Подробнее о том, что произошло, читайте по этой ссылке.

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