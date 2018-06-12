Кейт Миддлтон выбрала дешевый наряд для отдыха на природе

В минувшие выходные принц Уильям принял участие в благотворительном турнире по поло. Посмотреть игру в графство Глостершир приехала Кейт Миддлтон с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Компанию Джорджу и Шарлотте составили старшие сестры - Саванна и Исла Филлипс.

Для отдыха на природе герцогиня Кэтрин выбрала недорогое платье в полоску от Zara, стоимостью 1999 гривен (в Британии цена наряда составляет 40 фунтов стерлингов).

Платье как у Кейт Фото: скриншот

Кейт Миддлтон с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой Фото: Getty

Кейт Миддлтон с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой Фото: Getty

Свой летний наряд Кейт дополнила босоножками на платформе от Russell & Bromley и белой сумкой от Victoria Beckham.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, почему принцесса Шарлотта расплакалась на балконе Букингемского дворца во время парада Trooping the Colour. Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма поскользнулась и упала.