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Кейт Миддлтон выбрала дешевый наряд для отдыха на природе

1.2тЧитать новость на украинском

В минувшие выходные принц Уильям принял участие в благотворительном турнире по поло. Посмотреть игру в графство Глостершир приехала Кейт Миддлтон с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Компанию Джорджу и Шарлотте составили старшие сестры - Саванна и Исла Филлипс.

Для отдыха на природе герцогиня Кэтрин выбрала недорогое платье в полоску от Zara, стоимостью 1999 гривен (в Британии цена наряда составляет 40 фунтов стерлингов).

Платье как у Кейт

Фото: скриншот

Кейт Миддлтон с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой

Фото: Getty

Кейт Миддлтон с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой

Фото: Getty

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Свой летний наряд Кейт дополнила босоножками на платформе от Russell & Bromley и белой сумкой от Victoria Beckham.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, почему принцесса Шарлотта расплакалась на балконе Букингемского дворца во время парада Trooping the Colour. Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма поскользнулась и упала.

Персоны
Кейт МиддлтонПринц Уильямпринцесса Шарлотта
Место
Великобритания
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