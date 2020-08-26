Календарь прививок в Украине: какая вакцинация нужна для школы

Анна Паскевич Дети 15:54, 26.08.2020 Обновлено: 16:05, 26.08.2020

Новый календарь прививок Украины, утвержденный МОЗ, действует с 18 апреля 2018 года. Детям, которые, согласно ему, не прошли вакцинацию, администрация школ может отказать в допуске к занятиям.

Поэтому родителям ребенка, который идет в первый класс, до начала учебного года следует проверить наличие иммунизации и при необходимости, после консультации с врачом, записаться на вакцинацию. Какие прививки должны быть у будущих первоклассников и возьмут ли в школу без них, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Календарь вакцинации в Украине: какие прививки обязательны

Действующий календарь прививок Украины предполагает следующие этапы иммунизации:

  • До 6 лет ребенку делают четыре прививки против дифтерии, коклюша, столбняка и полиомиелита, одну – от кори, краснухи, паротита (КПК), три – против гепатита В и одну – против туберкулеза.

  • В 6 лет по календарю прививок предусмотрена ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита и от дифтерии, столбняка, полиомиелита.

  • Если ребенку были вовремя сделаны все прививки по календарю, то до 14 лет вакцинация или ревакцинация не проводится.

  • В 14 лет нужно сделать прививки против полиомиелита, в 16 – против дифтерии и столбняка. После 16 лет плановая ревакцинация против дифтерии и столбняка должна осуществляться каждые 10 лет.

Обновленный календарь прививок Украины был утвержден в 2018 году
Фото: МОЗ

Берут ли в школу детей без прививок

По закону, родители могут подписать отказ от вакцинации и тогда ребенку не будут делать прививку. Однако это может создать сложности при поступлении в детский сад и в школу.

Так, в 2018 году областные государственные администрации получили письма от МОЗ и Минобразования, в которых настоятельно не рекомендовалось брать в садики и школы невакцинированных детей и обеспечить населению доступ к прививкам, согласно национальному календарю.

Однако закон об обязанности образовательных учреждений по приему детей без прививок можно трактовать двояко. Поэтому между родителями и администрацией учебных заведений часто возникают конфликты из-за отсутствия вакцинации. Чтобы избежать недоразумений и защитить ребенка от инфекционных заболеваний, рекомендуется делать плановые прививки по календарю МОЗ Украины. К тому же министр здравоохранения Максим Степанов ранее подчеркнул, что вакцинировать детей во время пандемии коронавируса безопасно и необходимо.

Сделать прививку можно в коммунальном медучреждении, в роддоме или в частной клинике
pharmakon.it

Где можно пройти вакцинацию

Бесплатно прививки делают в коммунальных медицинских учреждениях и в родильных домах, платно – в частных клиниках, заключивших договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

В случае отказа медучреждения в вакцинации или сообщении об отсутствии вакцины следует обратиться в информационно-справочную службу НСЗУ по телефону 16-77.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как будут работать школы в Украине с 1 сентября: в Минздраве озвучили правила.

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