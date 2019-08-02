Какие продукты нельзя давать детям: Комаровский дал ответ

Маленьким детям до 4-ех лет нельзя давать плотные и плохо жующиеся продукты во время питания.
Об этом на своей странице в Instagram сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский, уточнив, чем нужно кормить малышей.
По его словам, с особой осторожностью нужно давать следующие продукты: орехи, семечки; твердые овощи и фрукты (яблоко, морковь); попкорн; леденцы и ириски.
Дети - питание
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"Не давайте детям до 3 лет неочищенные фрукты и фрукты с косточками (вишня, черешня, слива и т. п.). Не кормите лежа детей, которые уже умеют сидеть", – предостерег он.
Также Комаровский посоветовал родителям следить за тем, чтобы рядом с младенцем не было мелких предметов, которые он может взять в рот. Кроме того, ни в коем случае не давать малышам до 5 лет игрушки с отсоединяющимися мелкими частями и хранить мелкие бытовые предметы.
Доктор пояснил, что такие методы предосторожности объясняются слабым дыхательным аппаратом у малышей, а также неумением жевать пищу. Детям сложнее очистить дыхательные пути, если туда попало что-то лишнее.
Вопрос: ⠀ У меня появился внук, уже 10 месяцев. Недавно, когда я держал его на руках, он сорвал яблоко с дерева и с удовольствием запустил в него зубки. Сколько у него было радости! ⠀ Но вдруг он поперхнулся кусочком, закашлялся и расплакался. Я получил нагоняй от всех домашних. Теперь снова он жует только пюре. Так зачем тогда ребенку зубы? У меня дети к году грызли все! ⠀ Ответ: ⠀ Для начала главное: у детей младшего возраста имеет место опасное сочетание нескольких факторов — дети уже умеют кусать, но еще плохо умеют (или вообще не умеют) жевать. К тому же для них характерны важные физиологические особенности — в сравнении со взрослыми у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка, то есть им сложнее очистить дыхательные пути при попадании туда инородного тела. Чем дитя младше, тем эти факторы актуальнее, но надо понимать, что все не очень страшно, пока зубов нет вообще: нечем откусить, так нечем и поперхнуться. Но после появления зубов первые 6–12 месяцев реально опасные. ⠀ Что надо: ⠀ 1⃣ Изучить правила оказания неотложной помощи. ⠀ 2⃣ Там же изучить правила профилактики. Напоминаю: 👉 Не разрешайте детям брать в рот посторонние предметы. 👉 Ограничивайте разговоры во время еды, не разрешайте ребенку говорить с пищей во рту. 👉 Во время еды не провоцируйте ситуации, которые могут вызвать смех. 👉 Не пытайтесь давать лекарства или кормить ребенка во время плача. 👉 Не давайте ребенку надорванные соски. ⠀ 👉 Не разрешайте детям активно двигаться с едой или жевательной резинкой во рту. ⠀ 👉 Не используйте в питании детей до 4 лет плотные, плохо жующиеся продукты. Особая осторожность: ⠀ 🔴 орехи, семечки; ⠀ 🔴 твердые овощи и фрукты (яблоко, морковь); ⠀ 🔴 попкорн; ⠀ 🔴 леденцы и ириски. ⠀ 👉 Не давайте детям до 3 лет неочищенные фрукты и фрукты с косточками (вишня, черешня, слива и т. п.). ⠀ 👉 Не кормите лежа детей, которые уже умеют сидеть. ⠀ 👉 Следите, чтобы рядом с младенцем не было мелких предметов, которые он может взять в рот. ⠀ 👉 Не давайте детям до 5 лет игрушки с отсоединяющимися мелкими частями. ⠀ 👉 Храните мелкие бытовые предметы вне досягаемости детей.
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