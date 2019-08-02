Какие продукты нельзя давать детям: Комаровский дал ответ

Маленьким детям до 4-ех лет нельзя давать плотные и плохо жующиеся продукты во время питания.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил известный украинский врач Евгений Комаровский, уточнив, чем нужно кормить малышей.

По его словам, с особой осторожностью нужно давать следующие продукты: орехи, семечки; твердые овощи и фрукты (яблоко, морковь); попкорн; леденцы и ириски.

Дети - питание pixabay

"Не давайте детям до 3 лет неочищенные фрукты и фрукты с косточками (вишня, черешня, слива и т. п.). Не кормите лежа детей, которые уже умеют сидеть", – предостерег он.

Также Комаровский посоветовал родителям следить за тем, чтобы рядом с младенцем не было мелких предметов, которые он может взять в рот. Кроме того, ни в коем случае не давать малышам до 5 лет игрушки с отсоединяющимися мелкими частями и хранить мелкие бытовые предметы.

Доктор пояснил, что такие методы предосторожности объясняются слабым дыхательным аппаратом у малышей, а также неумением жевать пищу. Детям сложнее очистить дыхательные пути, если туда попало что-то лишнее.

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