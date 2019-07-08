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"Какая прелесть!" Лобода впервые показала младшую дочь

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, впервые показала свою младшую дочь Матильду.

Фотографию с годовалой малышкой и старшей дочкой Евангелиной Царь она опубликовала на своей странице в Instagram в честь Дня семьи.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram/lobodaofficial

"С Днем семьи, любви и верности", – подписала Лобода под семейным снимком, вызвав ажиотаж среди поклонников, которые уже давно хотели посмотреть на малышку.

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"Хороши-и-и", – первой отреагировала примадонна российской эстрады Алла Пугачева в комментариях под фото.

Светлана Лобода с Тильдой и Евой

Светлана Лобода с Тильдой и Евой

instagram/lobodaofficial

"Красотульки", "Какие сладкие ножки и Тилечки", "Какие вы все милые. С праздником! Счастья и здоровья всей вашей семье", "Давайте почаще семейных фото", "Какая прелесть", – написали поклонники.

"Какая прелесть!" Лобода впервые показала младшую дочь
"Какая прелесть!" Лобода впервые показала младшую дочь
"Какая прелесть!" Лобода впервые показала младшую дочь
"Какая прелесть!" Лобода впервые показала младшую дочь
"Какая прелесть!" Лобода впервые показала младшую дочь

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода родила вторую дочь в 2018 году в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля используется "для отвода глаз". Недавно она показала фотографию младшей дочери со спины, но в других ракурсах ребенка еще никто не видел.

А в Международный день детей она показала снимок, на котором позирует во время второй беременности.

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Тема
День семьи
Персоны
Светлана ЛободаАлла Пугачева
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесдетифотографии
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