"Какая прелесть!" Лобода впервые показала младшую дочь

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, впервые показала свою младшую дочь Матильду.

Фотографию с годовалой малышкой и старшей дочкой Евангелиной Царь она опубликовала на своей странице в Instagram в честь Дня семьи.

Светлана Лобода instagram/lobodaofficial

"С Днем семьи, любви и верности", – подписала Лобода под семейным снимком, вызвав ажиотаж среди поклонников, которые уже давно хотели посмотреть на малышку.

"Хороши-и-и", – первой отреагировала примадонна российской эстрады Алла Пугачева в комментариях под фото.

Светлана Лобода с Тильдой и Евой instagram/lobodaofficial

"Красотульки", "Какие сладкие ножки и Тилечки", "Какие вы все милые. С праздником! Счастья и здоровья всей вашей семье", "Давайте почаще семейных фото", "Какая прелесть", – написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лобода родила вторую дочь в 2018 году в одном из лучших госпиталей Лос-Анджелеса (США). Роды принимали сразу девять специалистов, при этом в родильном зале артистка находилась одна.

На страницах таблоидов бытует мнение, что Лобода была беременна от солиста культовой немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна, и эта новость ранее повлекла ажиотаж в соцсетях.

Обсуждались слухи, что отцом ребенка является один из украинских поп-исполнителей, в то время как имя Тиля используется "для отвода глаз". Недавно она показала фотографию младшей дочери со спины, но в других ракурсах ребенка еще никто не видел.

А в Международный день детей она показала снимок, на котором позирует во время второй беременности.

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