Как рассказать ребенку о разводе: советы от психолога

Ведущий программы "Кохання на виживання" и психолог по образованию Олег Кензов рассказал, что даже мирный развод родителей станет болезненным процессом для ребенка. Поэтому важно знать, как сообщить, что папа и мама больше не вместе.

В 2015 году Кензов также пережил развод. Тогда его дочери Эвелине было два года. Поэтому мужчина решил поделиться ценными советами с другими, пишет Новый канал.

Не молчать

Многие родители при разводе ничего не рассказывают детям, чтобы защитить их от волнений. Другие, наоборот, вываливают на детей все свои эмоции. Обе стратегии поведения неверны.

Если родители ничего не рассказывают ребенку, он может решить, что напряжение дома – из-за него. Другая крайность – когда один из родителей берет ребенка "в сообщники" против партнера. Такую нагрузку детской психике выдержать сложно.

Важно сразу рассказать ребенку о разводе UaUa.INFO

Не врать

Не нужно рассказывать сказки, что папа или мама поехали в длительную командировку. Когда ребенок узнает правду, авторитет отца или матери в его глазах будет разрушен. Также не нужно впутывать ребенка в конфликт. Если вы чувствуете, что не способны справиться со своими эмоциями, найдите взрослого человека, которому сможете рассказать о переживаниях и получить поддержку.

Говорить о чувствах и будущем

Если ребенок заметил вашу грусть, страх или злость, не рассказывайте, что ему "приснилось". Скажите, что сейчас вы расстроены, но это не он стал причиной ваших переживаний.

Детям важно знать, как развод повлияет на них: где и с кем они будут жить, как часто будут видеть другого родителя, с кем будут проводить выходные и каникулы и тому подобное. Не забывайте повторять, что даже если папа и мама не вместе, они, как и раньше, любят ребенка, и будут о нем заботиться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было названо 5 полезных идей, как летом провести время с детьми.