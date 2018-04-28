"Как потом сексом заниматься?": мужчины развеяли стереотипы о партнерских родах

Вокруг совместных родов давно точатся дискуссии - люди боятся, что отношения изменятся, что пара больше не сможет заниматься сексом, что наблюдающий упадет в обморок и многое другое.

Потому мужчины рассказали, почему им было важно быть рядом с партнершей, сталкивались ли они со стереотипами и стоит ли вообще чего-то бояться, пишет Wonderzine.

"Волнение во время родов было, но паники - нет. Очень помогла подготовка. Эмоции? Не знаю, может, это и было то самое счастье? Я пытался быть собранным, поэтому об этом думал меньше всего. В таком состоянии жене нужна была поддержка, и я делал все, чтобы она от меня ее получила. Это же судьбоносный момент двух людей: жены и ребенка. И я рад, что был рядом", - рассказал один из героев материала - Иван.

А вот 33-летний Михаил предполагает, что среди возможных страхов - неготовность видеть рожающую женщину. Сам он считает, что в такой важный момент рядом должен быть любящий человек. "Дурацкое сравнение, но представьте: жена увидела, что мне разрезали живот, а потом зашили. И что, поменяется в наших отношениях что-то? Наоборот, отношения после родов более трепетные. Вообще, не пойти на роды для меня - это то же самое, как не повести своего ребенка в первый раз в садик или школу", - объясняет Михаил.

Роды friends-online.su

А вот Максим, который одобряет партнерские роды, признается, что раньше боялся - после присутствия на родах не сможет заниматься сексом с женой. "Я не так часто сталкивался со стереотипами, но некоторые будущие отцы говорили нечто вроде: "Я там не нужен, буду только мешать". Что бы я на это ответил? Бояться этого не нужно, можно получить всю информацию и принять решение. С другой стороны, я не агитирую за то, что совместные роды - это обязательно", - говорит он.

Отец двоих детей Дмитрий признается - от других я слышал только один стереотип о партнерских родах, в разных вариациях, от женщин и от мужчин: "Как вы потом будете сексом заниматься?", "И ты потом „туда“ сможешь смотреть?", "А вдруг он вспомнит в ответственный момент?". "Мне кажется, что для родителей партнерские роды важны - так отец учится участвовать в жизни ребенка с первых минут.", - считает мужчина.

Как ранее сообщал "Обозреватель", присутствие при таком важном событии - популярно среди известных людей. Например, когда у герцогини Кейт Миддлтон и принца Уильяма родился третий ребенок, счастливый муж королевской семьи присутствовал на родах.