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Как обычная мама: Кейт Миддлтон в дешевом наряде была замечена с детьми на скачках

5.2тЧитать новость на украинском

Минувшее воскресенье герцогиня Кейт Миддлтон провела со старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Семья отправилась на скачки Houghton Horse Trials в Норфолке. Этот выход герцогини Кембриджской и ее детей был неофициальным - они просто приехали посмотреть конные соревнования.

Папарацци удалось сделать несколько снимков Кейт с детьми.

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Для выхода в свет герцогиня выбрала хлопковое платье с открытыми плечами и вышивкой от Zara, стоимостью 70 долларов.

На фото видно, как трехлетняя принцесса Шарлотта лакомится мороженым.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в сеть попали скандальные снимки Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Снимки были сделаны в период с 2005 по 2008 года.

Персоны
Кейт Миддлтонпринц Джорджпринцесса Шарлотта
Место
Великобритания
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