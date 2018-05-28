Как обычная мама: Кейт Миддлтон в дешевом наряде была замечена с детьми на скачках

Минувшее воскресенье герцогиня Кейт Миддлтон провела со старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Семья отправилась на скачки Houghton Horse Trials в Норфолке. Этот выход герцогини Кембриджской и ее детей был неофициальным - они просто приехали посмотреть конные соревнования.

Папарацци удалось сделать несколько снимков Кейт с детьми.

Для выхода в свет герцогиня выбрала хлопковое платье с открытыми плечами и вышивкой от Zara, стоимостью 70 долларов.

На фото видно, как трехлетняя принцесса Шарлотта лакомится мороженым.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в сеть попали скандальные снимки Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Снимки были сделаны в период с 2005 по 2008 года.