Как обычная мама: Кейт Миддлтон в дешевом наряде была замечена с детьми на скачках

Минувшее воскресенье герцогиня Кейт Миддлтон провела со старшими детьми – принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.
Семья отправилась на скачки Houghton Horse Trials в Норфолке. Этот выход герцогини Кембриджской и ее детей был неофициальным - они просто приехали посмотреть конные соревнования.
Папарацци удалось сделать несколько снимков Кейт с детьми.
Для выхода в свет герцогиня выбрала хлопковое платье с открытыми плечами и вышивкой от Zara, стоимостью 70 долларов.
27, May 2018 ... Kate, George, and Charlotte attend the Houghton Horse trials & Kate’s dress is @zara $69.90 USD . 🇬🇧🇬🇧🇬🇧👑👑👑❤️❤️❤️ #avankhsherwani#katemiddleton#duchessofcambridge#erbil#hawler#kurdistan#princewilliam#princegeorge#princesscharlotte#kensingtonpalace#PrinceGeorge#buckinghampalace#London#buckinghampalace
На фото видно, как трехлетняя принцесса Шарлотта лакомится мороженым.
Ранее OBOZREVATEL сообщил, что в сеть попали скандальные снимки Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Снимки были сделаны в период с 2005 по 2008 года.