Как летом провести время с детьми: 5 полезных идей

Лето – это особенное время, когда у детей и их родителей появляются новые виды развлечений и занятий.

Однако, поскольку в 2020 году действует карантин, возможности семей несколько ограничены. OBOZREVATEL предлагает пять простых идей для полезного времяпровождения в домашней обстановке.

Домашний киносеанс

Устройте дома веселые вечера под просмотр любимых фильмов. Запаситесь попкорном, печеньем, фруктами и проводите время вместе с семьей.

Смотрите с детьми любимые фильмы Pixabay

Совместная выпечка

Привлекать к приготовлению пищи детей не только весело, но и полезно. Позовите детей, когда будете готовить их любимые блюда: например, яркую выпечку или домашнее мороженое.

Поставьте палатку

Поставьте палатку в комнате или во дворе. Если живете в частном доме, можно разжечь костер и поджарить детям зефирки и сварить какао. Пикник можно сопроводить интересными историями.

С детьми полезно заниматься совместным творчеством, например, создать альбом лета 2020 Pixabay

Игровой вечер с семьей

Устраивайте игровые вечера с семьей: можно играть в настольные игры, собирать вместе паззлы, устроить шоу талантов или представление с несложным сценарием и записать его на видео.

Сделайте альбом

Создайте вместе с детьми альбом лета 2020 года с фотографиями, рисунками, наклейками, записями и прочими воспоминаниями.

Ранее OBOZREVATEL назвал четыре способа, как семье благополучно пережить карантин.