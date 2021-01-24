Как быстро и без стресса собрать ребенка в садик: дельные советы

Часто ребенок теряет желание ходить в детский сад из-за стресса во время утренних сборов.

В результате мама опаздывает на работу, а малыш даже не успевает прийти в себя, прежде чем попадает в шумную группу. Чтобы собираться быстрее и без нервов, необходимо следовать некоторым простым рекомендациям, пишет "Мой ребенок".

Здоровый сон

Кровать ребенка должна быть удобной и ортопедической, а комнату перед сном обязательно нужно проветривать. Также рекомендуется соблюдать режим дня и просыпаться в одно и то же время в будни и выходные.

Следите за здоровьем и бодростью ребенка

Необходимо следить за тем, чтобы ребенок получал необходимое ему количество витаминов и микроэлементов, употреблял свежие овощи и фрукты в течение дня. Полезно также выработать привычку делать небольшую разминку по утрам.

Часто ребенок теряет желание ходить в детский сад из-за стресса во время утренних сборов Unsplash

Научите ребенка быть самостоятельным

Если ребенок с раннего возраста будет уметь одеваться сам, это не только облегчит ему жизнь в садике, но и будет правильной инвестицией в развитие.

Готовьтесь с вечера

Если вы не жаворонок, желательно подготовить все необходимые вещи с вечера. Многим проще позже лечь, чем встать утром на полчаса раньше.

Настроение родителей прямо влияет на ребенка Unsplash

Будьте в хорошем настроении и не срывайтесь на детей

Настроение родителей прямо влияет на ребенка. Не срывайтесь на ребенка и не кричите, будьте добры и спокойны, а если у вас есть какие-то претензии или серьезные вопросы, лучше отложить разговор на вечер.

Говорите с ребенком по дороге в детский сад

Поговорите с ребенком по дороге в детский сад о новом мультфильме и его любимых персонажах, расскажите интересные истории или смешные стишки. Тогда ваш сын или дочь с нетерпением будут ждать минуты, когда вы выйдете с ними из дома.

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