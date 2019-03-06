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/Дети

Известная украинская телеведущая стала мамой во второй раз: что известно

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Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко стала мамой во второй раз.

Так, звезда экранов родила ребенка весом 3500 грамм и ростом 53 см. Другие детали, а также пол малыша она пока не раскрывает, сообщила пресс-служба канала "Украина".

"Добро пожаловать в наш мир, мой дорогой малыш!" – прокомментировала радостное событие счастливая мама.

Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо и в ближайшие дни будут выписаны из роддома.

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Отметим, Наталья Холоденко также воспитывает сына Лариона. В настоящее время экс-участница "Танців з зірками" (Наталья участвовала в проекте в 2017 году) пребывает в разводе с супругом и отцом старшего ребенка. Женщина поделилась, что строит отношения с новым возлюбленным, имя которого тоже пока хранит в секрете.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно бывшая ведущая программ на ТВ "Абзац", "Ранок з Україною" и "Репортер" 36-летняя Ирина Волкова родила первенца.

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Персоны
Наталия ХолоденкоНаталья Холоденко
Теги
детиродыТанці з зірками
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