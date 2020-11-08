Из-за плохого питания дети вырастают на 20 см ниже – исследование

Плохое питание у детей школьного возраста может быть следствием того, что средний разрыв в росте между самыми высокими и самыми низкорослыми странами составляет 20 сантиметров.

Как показало исследование Имперского колледжа Лондона, в 2019 году самые высокие 19-летние мальчики жили в Нидерландах (183,8 см), а самые низкие – в Восточном Тиморе (160,1 см), пишет ВВС, ссылаясь на The Lancet.

Ученые отмечают, что помимо генетики, ключевыми факторами роста и веса детей также являются питание и окружающая среда.

Так, специалисты проанализировали данные более чем 65 миллионов детей и подростков в возрасте от 5 до 19 лет из более 2 тысяч исследований 1985-2019 годов.

В результате они обнаружили, что в 2019 году в среднем дети и подростки в северо-западной и центральной Европе (например, в Нидерландах и Черногории) были самыми высокими в мире.

Между тем, 19-летние юноши, которые в среднем были самыми низкими, жили в Южной и Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и Восточной Африке.

В среднем 19-летние парни в Лаосе были того же роста (162,8 см), что и 13-летние парни в Нидерландах. Девушки в 19 лет из Гватемалы, Бангладеш, Непала и Восточного Тимора были того же среднего роста, что и 11-летние девушки в Нидерландах (около 152 см). В Великобритании 19-летние парни имели средний рост 178,2 см, а девушки – 163,9 см.

Наибольшее улучшение среднего роста детей за последние 35 лет произошло в Китае и Южной Корее, но во многих странах Африки к югу от Сахары показатели не изменились с 1985 года.

По оценкам ученых, разница между странами с самыми низким и высоким индексом массы детей составляла примерно 25 кг. В некоторых странах дети достигли большой массы до 5 лет, но до 19 лет они, вероятно, набирали избыточный вес.

В связи с этим исследователи предложили ввести талоны на питание с целью получения питательных продуктов семьями с низким доходом, а также бесплатное здоровое школьное питание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые обнаружили, что дети, рожденные осенью, чаще страдают от пищевой аллергии, астмы и сенной лихорадки.