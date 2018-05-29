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Иванка Трамп в мини-юбке появилась на работе с двухлетним сыном

4.2тЧитать новость на украинском

Старшая дочь и помощница президента США Иванка Трамп поделилась с поклонниками на странице в Instagram фото в компании младшего сына Теодора.

36-летняя Иванка Трамп появилась на работе в Белом доме в компании двухлетнего сына. На фото Иванка позирует в мини-юбке лилового цвета и белом кардигане.

"Люблю, когда Теодор приходит ко мне в офис", - подписала снимок бизнес-леди.

Иванка Трамп с сыном

Фото: instagram.com/ivankatrump

Иванка Трамп с сыном

Фото: instagram.com/ivankatrump

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Иванка Трамп случайно засветила в сети картины на миллионы долларов

Совместно с Джаредом Кушнером Иванка Трамп воспитывает троих детей – 6-летнюю Арабеллу-Роуз, 4-летнего Джозефа Фредерика и 2-летнего Теодора.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что Кейт Миддлтон в дешевом наряде была замечена с детьми на скачках.

Персона
Иванка Трамп
Место
США
Объект
дети
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