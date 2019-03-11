Фестиваль "UKRAINIAN FASHION KIDS-2019": большой праздник моды пройдет в Киеве

24 марта в концерт-холле "ОАЗИС" состоится IV Всеукраинский детский фестиваль юных моделей, дизайнеров и театров мод.

Ukrainian Fashion Kids Festival - этобольшой runway вмирмоды. Это возможность для юных моделей покорить подиум в коллекциях известных брендов, а юным дизайнерам получить оценку и советы от профессионалов: редакторов модных изданий, известных дизайнеров, топ-моделей, телепродюсеров, звездных стилистов и блогеров. Лучшие юные дизайнеры, топ-модели и театры мод представят Украину на Международном фэшн-шоу "World Fashion Kids - 2019" в Италии с 23 по 28 июня. В этом году темой фестиваля Ukrainian Fashion Kids заявлен "Fruits Carnival" - искромётный, яркий, живой фэшн-парад, в котором примут участие юные модели и дизайнеры, театры мод, звезды украинского шоу-бизнеса и специально приглашённые гости! Изюминкой Фестиваля станут умопомрачительными авторские костюмы в тематике фестиваля, разработанные юными участниками! В рамках Фестиваля пройдут XXI Всеукраинский конкурс "Мини Топ-Модель Украины-2019", IV Всеукраинский конкурс "Юный дизайнер Украины-2019" и IV Всеукраинский конкурс театров мод. Всех участников и гостей ожидают выступления популярных артистов, мастер-классы от именитых дизайнеров, стилистов, фотографов, а также развлечения, подарки и незабываемые впечатления! Будь в курсе, следи за событиями Фестиваля на нашем сайте! 24 марта, концерт-холл "ОАЗИС", 15:00. Национальный Фестиваль "Ukrainian Fashion Kids -2019". Подробности на сайте www.minimissukraine.com.ua

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