Звезда "Квартала" поразила сеть снимком взрослой дочери

Звезда студии "Квартал 95", украинская актриса Елена Кравец поразила сеть снимком, на котором изображена ее старшая дочка Мария.

Так, ранее артистка "Квартала" старалась не показывать своих детей на публике. Внезапно на личной странице в Instagram Елена опубликовала фото 15-летней Маши, которая очень похожа на свою звездную мать.

Елена Кравец с дочкой Машей shock.com.ru

Старшая дочь Елены Кравец Мария попробовала себя в амплуа модели. Она позировала в стильном и сексуальном костюме от дизайнера Марины Лирник – супруги украинского комика Антона Лирника.

Ее фото взбудоражило поклонников Кравец в сети, которые не только расхвалили девушку в комментариях и поразились ее внешнему сходству с мамой. Многие также направили комплименты и в адрес 42-летней Елены, отметив, что Маша скорее напоминает ее младшую сестру, а не дочь.

"Стоп, это сестра?" – спросили фаны.

"Дочь? Да ладно, вот это да!" – удивились другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 42-летняя Елена Кравец также воспитывает двойняшек, 3-летних Катю и Ваню, которых долго скрывала от глаз публики. Недавно она впервые показала их снимки своим фанатам. Напомним, младшие сын и дочка Кравец родились в 2016 году.

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