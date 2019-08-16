"Это нормально!" Комаровский рассказал о частых простудных заболеваниях у детей

Известный украинский врач Евгений Комаровский рассказал, может ли ребенок "перерасти" частые простудные заболевания.

Так, подробностями он поделился на своей странице в Instagram. "Большинство часто болеющих детей становятся редко болеющими взрослыми. Это совершенно нормально. Вы накапливаете иммунитет, в крови накапливаются антитела, которые защищают организм от большинства вирусных инфекций, и, рано или поздно, болезни прекращаются", — написал Комаровский.

Фото: www.radugaskidok.ru

Также врач добавил, что болеть вирусной инфекцией раз в месяц — не вредно для ребенка.

"Главное, что вы должны понимать: если вы знаете, как помочь ребенку при вирусной инфекции, то есть каждый чих не сопровождается кучей лекарств, антибиотиков, больниц и всего остального, то болеть раз в месяц вирусной инфекцией — не вредно для ребенка, это нормально. И с максимально возможной вероятностью это закончится", — отметил Комаровский.

Фото: mediaserver.ru

Как ранее писал OBOZREVATEL, детям до 4-х лет нельзя давать плотные и плохо жующиеся продукты во время питания. По словам Комаровского, с особой осторожностью нужно давать следующие продукты: орехи, семечки, твердые овощи и фрукты (яблоко, морковь), попкорн, леденцы и ириски.

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