Еще одна "слуга народа" ждет ребенка: беременные фото

Народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская в первый раз станет мамой.

Фотографии беременной 35-летней женщины сделал корреспондент издания "Страна" во время заседания Верховной Рады.

"Настя счастлива и полна сил. Чувствует себя прекрасно", – рассказал инсайдер журналистам о состоянии Красносельской.

Анастасия Красносельская беременна Фото: "Страна"

Уточняется, что нардеп официально не замужем, но в ее декларации указан гражданский муж Мирослав Радин. Сама Красносельская "беременными" фото не делится.

Беременная Красносельская в Раде Фото: "Страна"

Анастасия Красносельская facebook/anastasia.krasnosilska

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября супруга народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука родила ему сына. Также недавно стало известно о беременности "слуги народа" Анны Скороход, которая пока не дает комментарии по этому поводу.

Беременная Анна Скороход facebook/yan.dobronosov

Более того, пополнение произошло в семье Давида Арахамии, который стал папой в шестой раз.

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