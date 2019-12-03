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3 декабря • обновлено в 18:38
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Еще одна "слуга народа" ждет ребенка: беременные фото

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Народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская в первый раз станет мамой.

Фотографии беременной 35-летней женщины сделал корреспондент издания "Страна" во время заседания Верховной Рады.

"Настя счастлива и полна сил. Чувствует себя прекрасно", – рассказал инсайдер журналистам о состоянии Красносельской.

Анастасия Красносельская беременна

Анастасия Красносельская беременна

Фото: "Страна"

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Уточняется, что нардеп официально не замужем, но в ее декларации указан гражданский муж Мирослав Радин. Сама Красносельская "беременными" фото не делится.

Беременная Красносельская в Раде

Беременная Красносельская в Раде

Фото: "Страна"

Анастасия Красносельская

Анастасия Красносельская

facebook/anastasia.krasnosilska

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября супруга народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука родила ему сына. Также недавно стало известно о беременности "слуги народа" Анны Скороход, которая пока не дает комментарии по этому поводу.

Беременная Анна Скороход

Беременная Анна Скороход

facebook/yan.dobronosov

Более того, пополнение произошло в семье Давида Арахамии, который стал папой в шестой раз.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Анастасия Красносельская
Место
Украина
Теги
беременность дети Партия Слуга народа фотографии фотосессия Верховная Рада Украины
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