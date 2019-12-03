Еще одна "слуга народа" ждет ребенка: беременные фото

Народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская в первый раз станет мамой.
Фотографии беременной 35-летней женщины сделал корреспондент издания "Страна" во время заседания Верховной Рады.
"Настя счастлива и полна сил. Чувствует себя прекрасно", – рассказал инсайдер журналистам о состоянии Красносельской.
Анастасия Красносельская беременна
Фото: "Страна"
Уточняется, что нардеп официально не замужем, но в ее декларации указан гражданский муж Мирослав Радин. Сама Красносельская "беременными" фото не делится.
Беременная Красносельская в Раде
Фото: "Страна"
Анастасия Красносельская
facebook/anastasia.krasnosilska
Как сообщал OBOZREVATEL, в конце октября супруга народного депутата от "Слуги народа" Романа Грищука родила ему сына. Также недавно стало известно о беременности "слуги народа" Анны Скороход, которая пока не дает комментарии по этому поводу.
Беременная Анна Скороход
facebook/yan.dobronosov
Более того, пополнение произошло в семье Давида Арахамии, который стал папой в шестой раз.
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