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12 февраля • обновлено в 14:20
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Еще одна "Слуга народа" стала мамой

1.3т
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Народный депутат от "Слуги народа" и глава комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская впервые стала мамой.

Об этом на своей странице в Facebook написал фотограф Ян Доброносов.

Анастасия Красносельская

Анастасия Красносельская

facebook.com/anastasia.krasnosilska

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"Приятная новость. В Комитете антикоррупционной политики замена. Вместо председателя комитета Красносильской, заседание ведет Галина Янченко. Анастасия Красносельская впервые стала мамой", - написал Доброносов.

Отмечается, что нардеп официально не замужем, но в ее декларации указан гражданский муж Мирослав Радин.

Еще одна "Слуга народа" стала мамой

Как ранее писал OBOZREVATEL, у депутата от "Слуги народа" Романа Грищука и актрисы студии "Мамахохотала", блогера Анны Гресь родился сын.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Анастасия Красносельская
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