Елена Зеленская обратилась к украинкам на карантине: появилось видео

Супруга президента Украины Елена Зеленская вместе с известными телеведущими Еленой Фроляк, Марией Ефросининой и Екатериной Осадчей записала видеообращение к украинским мамам, находящимся в карантине с детьми.

"Наши дети на карантине. Сейчас не время быть равнодушными и рисковать самым ценным. Мама - это пример. Покажите детям, как правильно надо мыть руки - 30 секунд тщательно с мылом", - сказала Зеленская.

"И как правильно чихать - прикрываться локтем, а не ладонью. Это простые правила для безопасности семьи", - отметила Фроляк.

Ефросинина порекомендовала украинкам с детьми "придерживаться режима - зарядка, правильное питание, домашние задания, игры и здоровый сон"

"Карантин - это не каникулы. Дети должны учиться дальше. Просто сделайте дома лучшую школу в мире, где можно, например, гладить кота, когда делаешь уроки. А на перерыве посмотреть мультфильм", - добавила Осадчая.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вечер 22 марта в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. За сутки выявлено 26 новых случаев.

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