Девушка сбросила 60 килограммов и поделилась секретом похудения. Фото

Девушка из американского штата Калифорния сбросила 60 килограммов за 10 месяцев и поделилась своим секретом похудения.

Несколько лет назад Кристина Батиста узнала, что у его жениха есть беременная любовница, пишет издание Runner’s World. Девушка обвиняла в изменах свою внешность, погрузилась в депрессию и пыталась покончить с собой.

"Он изменял, потому что я толстая и непривлекательная. Очнувшись в больнице, я сказала себе: так больше продолжаться не может. Я должна поменяться", – рассказала она.

Батиста решила похудеть, чтобы доказать бывшему жениху, как он ошибался. Она с детства страдала от избыточного веса и к 25 годам весила около 140 килограммов. Ей давно хотелось заняться бегом. Прежде этому мешали комплексы, но после пережитого ей стало не до них.

"Помню первую пробежку. Думала, рвану вперед, и все получится само собой. Но меня ждал ужасный провал. Ощущение было такое, будто легкие горят. Но я повторяла себе, что не сдамся", – говорит девушка.

За первые шесть месяцев ей удалось сбросить 20 килограммов, за следующие четыре – еще 40, а через год после этого ее вес сократился до 61 килограмма.

"Все это было бы невозможно, если бы я не поменяла свою диету", – утверждает Батиста.

По словам девушки, поначалу она ничего не понимала в правильном питании и пыталась голодать, но это было ошибкой. Со временем девушка поняла, что важнее выбрать правильный баланс. Это относится и к самой здоровой пище: если никогда не баловать себя, долго не продержишься.

"Тем, кто только начинает или пытается начать похудение, хочу сказать, что самое важное – верить в себя. Нужно рассчитывать на то, что все получится, а не на неудачу. Я сама почти всю жизнь рассчитывала на неудачи. Садилась на диеты, втайне понимая, что ничего не выйдет, никогда не веря в себя до конца. Всегда говорите себе, что сколько бы провалов вас не ждало, вы не остановитесь, пока не достигнете цели. Нужно говорить себе, что сколько бы провалов тебя не ждало, ты будешь идти до конца", – добавила девушка.

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